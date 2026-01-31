CALF garantizó el suministro eléctrico durante un récord histórico de demanda en Neuquén

Con temperaturas en torno a los 40 grados, el consumo de energía superó considerablemente al del último periodo y los alimentadores operaron al 95% de su capacidad.

Neuquén superó su mayor crisis de demanda: la red eléctrica respondió sin fisuras ante el calor extremo. La red eléctrica de CALF operó con éxito ante la ola de calor que azotó a la región.

En las últimas jornadas, marcadas por temperaturas que rozaron los 40 °C y un consumo energético que pulverizó todos los registros históricos, la ciudad de Neuquén mantuvo su operatividad plena. El sistema eléctrico alcanzó un pico de 185 MVA, respondiendo con absoluta normalidad y sin interrupciones estructurales asociadas a la alta demanda.

Este registro confirma un crecimiento sostenido y acelerado del consumo en los últimos años. En enero de 2024 el pico había sido de 164 MVA; en enero de 2025 se alcanzaron 175 MVA y, en apenas un año, la demanda volvió a incrementarse en 10 MVA adicionales. Esto representa un aumento acumulado de 21 MVA en solo dos años, equivalente a un crecimiento superior al 12%.

calf medidores santa genoveva

A qué responde el incremento en la demanda

Este hito no es casualidad, sino causalidad. A pesar de esta exigencia extraordinaria (producto del crecimiento urbano, el desarrollo de Vaca Muerta y las condiciones climáticas extremas) el sistema eléctrico de CALF respondió de manera sólida y confiable.

Mientras que en otros puntos del país el calor extremo suele derivar en colapsos, en Neuquén la inversión en infraestructura que realiza la cooperativa de manera permanente y sostenida permitió operar con márgenes técnicos de seguridad.

Durante la jornada, los alimentadores operaron entre el 90% y el 95% de su capacidad. Las contingencias registradas fueron puntuales y resueltas con rapidez por las cuadrillas operativas, sin afectar la estabilidad del suministro a los usuarios.

Calf Santa Genoveva

Desde la Cooperativa CALF se destacó que este resultado es la validación directa de la planificación y las obras de refuerzo realizadas. El nuevo récord alcanzado no solo refleja el desarrollo de la región, sino también el estado actual de un sistema preparado para responder a picos históricos y seguir acompañando el crecimiento de Neuquén con un servicio seguro y de calidad.

“La demanda eléctrica de Neuquén creció de forma sostenida y muy fuerte. Haber soportado un nuevo récord histórico, sin interrupciones, demuestra que las inversiones estaban bien orientadas. No solo gestionamos energía, garantizamos que la vida y el comercio de la ciudad sigan activos en las condiciones más difíciles”, señalaron desde la conducción de la Cooperativa.