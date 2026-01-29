CALF terminó con la instalación de casi 700 medidores inteligentes en el barrio Santa Genoveva

En el marco del plan de modernización y mejora continua del servicio eléctrico, CALF concluyó el pasado sábado 24 de enero el recambio y renovación tecnológica en la tercera subestación del barrio Santa Genoveva, consolidando así el proceso de telemedición en el sector.

Las intervenciones incluyeron la instalación de medidores inteligentes en los usuarios, la colocación de un concentrador-totalizador en la subestación transformadora, tareas de mantenimiento en la infraestructura asociada y el recambio de componentes en los pilares.

Estos trabajos fueron ejecutados por el equipo de Nuevas Tecnologías de CALF , responsable de la planificación, implementación y puesta en servicio de los operativos de telemedición, en coordinación con las áreas técnicas involucradas.

Calf Santa Genoveva

Este proceso tiene como objetivo optimizar la operación del sistema eléctrico y brindar mejores herramientas de control y atención. Para CALF, representa una mayor eficiencia operativa y una mayor disponibilidad de información para la gestión del servicio, mejorando la trazabilidad y la precisión en los registros de consumo. Todo ello deriva en una optimización de los procesos técnicos y comerciales.

Los medidores inteligentes permiten una detección más rápida de posibles inconvenientes técnicos y mejoran los tiempos de respuesta, lo que se traduce en una mejora general de la calidad del servicio, acorde a las necesidades de los usuarios.

Durante el último fin de semana se completó la cobertura de un área abastecida por tres subestaciones transformadoras, alcanzando un total de 683 medidores inteligentes instalados.

Respecto de los medidores retirados, su tratamiento dependió del tipo de tecnología. Los equipos más antiguos, de inducción, fueron dados de baja, mientras que los medidores digitales electrónicos fueron reacondicionados y ordenados para su posterior reutilización, priorizando la eficiencia en el uso de los recursos.

"CALF continúa desarrollando acciones de renovación tecnológica y mantenimiento preventivo, reafirmando su compromiso con una red eléctrica más moderna, segura y eficiente para toda la comunidad", destacaron.