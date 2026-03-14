Las fotomultas en Plottier siguen en pie: hasta cuándo

Desde el Ejecutivo confirmaron que aún no llegó la ordenanza aprobada por unanimidad por la que los concejales suspendieron el sistema.

A pesar de la decisión del Deliberante, las fotomultas siguen vigentes en Plottier

Los concejales de Plottier aprobaron este jueves en sesión por unanimidad la suspensión del sistema de fotomultas que rige en la ciudad desde noviembre pasado. Pero los infractores no tienen nada que festejar ya que las fotomultas siguen en pie hasta que la ordenanza esté promulgada.

Desde el Ejecutivo municipal, a cargo del intendente Luis Bertolini, confirmaron a LM Neuquén que la polémica ordenanza aún no llegó al Municipio por lo que indicaron que el sistema está en funcionamiento.

"Hasta ahora no llegó la ordenanza a la Municipalidad. Igualmente, una vez que llegue el intendente tiene 10 días para resolver si veta o no la ordenanza de suspensión", confirmaron desde el Ejecutivo.

Por lo que advirtieron a la comunidad que mientras se cumple ese plazo, "las fotomultas continúan su curso normal".

fotomultas plottier El Concejo Deliberante suspendió las fotomultas.

Fue desde el 15 de noviembre del año pasado que se comenzó a aplicar las fotomultas en Plottier para dos infracciones: pasar el semáforo en rojo y pisar la senda peatonal. Igualmente las primeras notificaciones recién llegaron este año, y desde entonces son muchos los vecinos que se quejaron por las multas.

Los concejales se hicieron eco de esas quejas y se pusieron de acuerdo para aprobar una ordenanza por la que se suspende el sistema hasta que el Ejecutivo presente un informe en el que aclare los términos de la contratación de la empresa que gestiona el sistema.

fotomultas plottier

Entre las quejas de los vecinos estuvieron el alto monto de las multas, la falta de la posibilidad de pagarla en cuotas, dijeron además que por las mismas infracciones recibieron diferentes montos de multas.

Mientras que los concejales aseguraron que la contratación no pasó por el Concejo Deliberante y que ellos nada saben sobre el sistema sino que se enteraron, al igual que el resto de los vecinos, cuando lo vieron en la página web del Municipio.

Valores de las fotomultas

Fue el juez de Faltas municipal, Juan Carlos González, quien había anunciado a LM Neuquén que las fotomultas se rigen por el valor del módulo municipal que se fijó en $1.560.

La multa por cruzar con el semáforo en rojo se estipularon en 200 módulos que hoy son 312 mil pesos más los gastos administrativos por 54.600 pesos, lo que arroja un total de 366.600 pesos.

fotomulta plottier

Mientras que la multa por pisar la senda peatonal está penada en 100 módulos, 156 mil pesos y con los gastos administrativos llega a 210.600 pesos.

Ambas multas se pueden pagar con un descuento del 50% si es que el conductor la abona durante el primer mes de cometida la infracción. Pero justamente eso también tuvo quejas por muchos vecinos quienes indicaron que no recibieron ninguna notificación ni por carta ni por correo electrónico.

Puntos de control