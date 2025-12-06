Policía volvió a allanar y clausurar un kiosco narco en Plaza Huincul

El 14 de noviembre, la vivienda había retornado a su actividad delictiva. Funcionaba en el barrio Otaño.

Las autoridades de la provincia no aflojan en la lucha contra el narcomenudeo y esta semana se allanó un kiosco narco en Plaza Huincul que había sido desbaratado pocas semanas atrás. La boca de expendio fue clausurada una vez más y se secuestró dinero y droga.

Según informó la Policía, los nuevos allanamientos fueron concretados por la División Antinarcóticos Cutral Co el jueves en el barrio Otaño y permitieron irrumpir nuevamente en domicilios vinculados a la actividad ilícita.

La investigación se originó luego de que efectivos de Antinarcóticos advirtieran movimientos sospechosos en una vivienda que ya había sido clausurada el pasado 14 de noviembre por orden del Ministerio Público Fiscal, ya por verificarse que se comercializaban estupefacientes. "A pesar de las fajas de seguridad colocadas, los investigados habrían retirado las mismas y continuado con la actividad delictiva" , informaron desde la fuerza.

Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Cutral Co, que dispuso el inicio inmediato de nuevas actuaciones y solicitó los allanamientos correspondientes para restablecer la clausura del inmueble.

kiosco narco plaza huincul

Durante los procedimientos, el personal policial secuestró en el primer domicilio: cocaína, marihuana, dinero en efectivo presuntamente proveniente de la venta de drogas, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación. Además, se dispuso nuevamente la clausura preventiva de la vivienda, la cual según lo establecido en la causa era utilizada exclusivamente para llevar adelante la comercialización de sustancias.

En cuanto al segundo domicilio allanado, estaría vinculado al anterior y se presume que allí residían los investigados, mientras que la primera vivienda era utilizada únicamente como punto de venta.

Finalmente, lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y se notificó a los investigados de la nueva causa en su contra.

"Este operativo forma parte de la política de seguridad del Ejecutivo provincial, que apunta a la prevención, la investigación y la acción sostenida contra el microtráfico y otras conductas delictivas", expresaron desde Provincia, celebrando el nuevo procedimiento exitoso.

Zapala: policías que pusieron fin a cuatro kioscos narco

En noviembre pasado y en medio de los aplausos de la gente, la División Antinarcóticos de la Policía neuquina desbarató cuatro puntos de venta de drogas en Zapala. El despliegue de las fuerzas de seguridad se derivó de varias denuncias de vecinos de los barrios René Favaloro y Ruca Hueney.

La entusiasta reacción de las personas que se acercaron a presenciar los allanamientos y la posterior detención de los sospechosos tiene relación con la impunidad que mostraban los narcos, con la comercialización de estupefacientes durante gran parte del día. Esta situación motivó que muchos vecinos no dudaran en realizar denuncias en la aplicación “Neuquén Te Cuida”.

El comisario Nelson Peralta, a cargo de Antinarcóticos, confirmó el resultado positivo de los allanamientos y destacó que se incautaron drogas por un valor superior a los 5 millones de pesos. “En uno de los domicilios había una bolsa con 258 gramos de cocaína y pastillas para estiramiento”, especificó a este diario el jefe policial.

kioscos narco zapala Secretaría de Prensa y Comunicación

Los domicilios allanados fueron cuatro, donde se comercializaban cocaína y marihuana a toda hora. Desde un principio, la División Antinarcóticos Zapala hizo un seguimiento de los sospechosos y determinó que utilizaban dos vehículos para hacer entregas tipo delivery. En el procedimiento, los dos rodados, un auto marcha Chery y un Volkswagen Gol fueron incautados y serán objeto de una inspección a fondo.

Entre los objetos secuestrados, se encontraban un revólver calibre 32 y municiones.

Respecto de los detenidos, Peralta indicó que los hombres tienen entre 27 y 32 años y, la mujer, 30.