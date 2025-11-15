La Policía realizó siete allanamientos y clausuró un kiosco narco en la comarca

Fue tras recibir denuncias en la página de la Fiscalía y la aplicación Neuquén Te Cuida. Se halló droga, dinero, armas y se secuestró un auto.

A raíz de reiteradas denuncias de vecinos, la Policía dispuso una investigación que tuvo sus primeros resultados esta semana, al allanar siete domicilios y clausurar un kiosco narco que funcionaba en la comarca petrolera. Siete personas quedaron bajo investigación .

Según informaron de la Policía, fueron siete allanamientos que concretó la División Antinarcóticos de Cutral Co el viernes en distintos barrios de Cutral Co y Plaza Huincul.

Durante los procedimientos se secuestraron diversas cantidades de cocaína y marihuana, réplicas de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo en billetes de diversa denominación —presuntamente vinculado a la actividad ilícita—, sistemas de videovigilancia, teléfonos celulares y un auto Volkswagen Bora relacionado a los movimientos investigados. Asimismo, una vivienda fue clausurada de manera preventiva por haber sido utilizada exclusivamente para el supuesto comercio de sustancias prohibidas.

kiosco narco cutral co (2)

La investigación, informaron, se desplegó a partir de denuncias de vecinos realizadas mediante el formulario para este fin en la página web del Ministerio Público Fiscal y de la aplicación celular Neuquén Te Cuida. Con la primera información que se obtuvo de la colaboración ciudadana, se dispusieron tareas de observación y otras diligencias a cargo del personal de la División Antinarcóticos.

Tras corroborar la información sobre la actividad ilícita que se llevaba a cabo mediante tareas de campo durante aproximadamente un mes, se solicitó la autorización judicial correspondiente para llevar adelante los allanamientos.

Los operativos se desplegaron en los barrios Progreso y Aeroparque de Cutral Co, y barrio Otaño de Plaza Huincul. Para ello, se movilizaron más de 70 efectivos pertenecientes a distintas Divisiones Antinarcóticos de la provincia, junto con personal del GEOP y del Comando Radioeléctrico, utilizando alrededor de 15 móviles policiales.

Como resultado, siete personas mayores de edad fueron notificadas por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737 y quedaron en libertad supeditada. Las actuaciones continúan bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Cutral Co.

kiosco narco cutral co (1)

En Plaza Huincul allanaron otro kiosco narco que había sido reactivado

A principios de octubre, la Policía detectó un kiosco narco en la comarca petrolera que había reactivado su actividad tras ser allanado una primera vez.

En la tarde del miércoles 8, personal de la División Antinarcóticos Cutral Co, dependiente de la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, llevó adelante un nuevo allanamiento en una vivienda del barrio Otaño, logrando desarticular una boca de expendio de drogas y secuestrar una importante cantidad de sustancias estupefacientes listas para su comercialización.

El operativo se desarrolló en un lugar que ya había sido allanado en el mes de agosto por hechos similares. En esta oportunidad, el personal policial incautó cocaína y marihuana, ambas sustancias fraccionadas en dosis y preparadas para su venta, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

allanamiento kiosco narco plaza huincul

La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima realizada a través de la página web “Narcoweb” del Ministerio Público Fiscal, y posteriormente reforzada mediante la aplicación “Neuquén Te Cuida”. Ambas aportaron información clave sobre la presunta actividad de comercialización de drogas en el lugar.

Tras la denuncia, los efectivos de la División Antinarcóticos comenzaron una serie de tareas investigativas que se extendieron durante más de 25 días. Durante ese período, lograron observar un flujo constante de personas que acudían a la vivienda en distintos horarios y medios de movilidad, permaneciendo breves lapsos de tiempo para concretar el intercambio de dinero por pequeños envoltorios (presumiblemente con sustancia), todos movimientos compatibles con la actividad ilícita.