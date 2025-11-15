Cuando el Vaticano posó su mirada en el sur neuquino: la historia del Vía Christi

El Vía Christi es un parque único que puso a Junín de Los Andes y a Neuquén en el mapa del turismo religioso internacional.

El Vía Christi es un ícono nacional e internacional del turismo religioso . El parque temático escultórico, que llevó 17 años en construirse, es único en su especie y está cargado de mensajes de interculturalidad que provocaron roces con distintos actores involucrados. La historia de su desarrollo, estuvo a cargo del escultor y arquitecto Alejandro Santana , cuya obra llegó a los ojos del Vaticano .

Es un predio de 23 hectáreas situado en la ciudad de Junín de los Andes . Consta de una caminata de 2 kilómetros que cuenta los momentos destacados de la vida de Jesucristo, representados en 23 estaciones , donde, mediante estatuas, mosaicos y otras técnicas artísticas, se conjugan elementos de la tradición católica, mapuche y otras culturas.

Este parque tiene una particularidad: es un recorrido por la totalidad de la vida de Jesús, en vez de únicamente su muerte, crucifixión y resurrección. Santana, principal mano ejecutora de las obras de este ícono del turismo religioso, habló con LM Neuquén para contar cómo fue todo el proceso creativo, con sus luces y sus sombras.

vía christi (2)

El antecedente

Todo comenzó con la beatificación de Laura Vicuña en 1988 por el papa Juan Pablo II. Fue un largo proceso que se extendió a lo largo de varias décadas. La beata falleció en Junín de Los Andes a principios del siglo XX, en 1904. Casi 100 años después, en 1998, la congregación de Junín de los Andes de las Hijas de María Auxiliadora formó una comisión para reformar la histórica parroquia de la ciudad para convertirla en santuario.

Allí es donde entra Santana. El hombre ya había hecho trabajos del estilo en la catedral de Bariloche, lo que había despertado el interés de la congregación. Así fue cómo se contactaron con él, mientras buscaban financiamiento. Según contó el artista, la gestión fue principalmente del intendente de ese entonces "Quique" Campos, a quien describió como "una persona con mucha energía y realmente muy dinámico para hacer las cosas" y de la hermana Elda Scalco.

"Ella fue básicamente la que lideró todo lo que fue la comisión que se formó por Laurita Vicuña. Entonces, ella había viajado con el intendente a Buenos Aires a pedir un ATN para arreglar la parroquia, que iba a pasar a ser santuario, y para hacer un Vía Crucis que se iba a hacer en este cerro", contó Santana en comunicación telefónica desde el parque. La secretaria del ministro del Interior del gobierno de Carlos Menem, Carlos Corach, había estudiado en Junín de Los Andes y era devota de Laurita Vicuña, así que el vínculo fue rápido.

iglesia Junín de Los Andes

Santana contó que, luego de algunas reuniones, "consiguieron el ATN, que lo administró el municipio y una comisión de seguimiento que se hizo con las hermanas". Los Salesianos que también estuvieron involucrados de la mano del padre Antonio Mateos.

La reforma del santuario de Junín de Los Andes como antesala

"Hubo en la remodelación del santuario la impronta del encuentro de las culturas, el encuentro de las religiones, porque Junín de los Andes es básicamente un lugar de encuentro", dijo Santana. "Yo creo que acá la mayoría son con sangre mapuche y gente que vino de afuera", agregó.

Como fundamento para esta propuesta de "encuentro", el artista afirmó que es importante para el cristianismo "reaprender" algunas cuestiones de la cultura mapuche o de las tradiciones originarias en general: "la conexión con la naturaleza. De hecho Mapuche significa gente de la tierra, porque todos salimos de la tierra, del planeta. Salimos nosotros. Los hijos de esta Pacha Mama".

iglesia junin de los andes La iglesia "Nuestra Señora de Las Nieves y Beata Laura Vicuña" está cargada de símbolos de la cultura mapuche.

El encuentro del que habla Santana ya estaba marcado en el diseño original de la parroquia, según dijo. "Eso ya estaba marcado en las absidiolas, la forma del templo, que ya tiene como 80 años". Enmarcado en el estilo neogótico, las "absidiolas" del santuario tienen un punto que, matemáticamente, se denomina de conjunción. "Esos arcos se forman con dos círculos que se unen hasta el centro del otro, dos círculos iguales y en el espacio ese que queda, en matemática, esos dos círculos que se unen se llaman espacio de conjunción, de encuentro y de intersección. Así está todo el santuario. Ya estaba como signado por el encuentro", relató.

Luego de la reforma, la Iglesia "Nuestra Señora de Las Nieves y Beata Laura Vicuña" comenzó a estar decorada por telares mapuches que cubren todas las paredes, vitrales con el kultrum y una estatua de la beata juninense. "Se trabajó también en la propuesta de cambiar el Cristo crucificado por un Cristo resucitado". Se terminó la remodelación y el 8 diciembre de 1999 se inauguró.

El Vía Christi y la representación de la vida completa de Jesús

Poco tiempo después, a principios del 2000, se empezó a trabajar en el proyecto de, en principio, crear un Vía Crucis. "La idea original era que se hagan capillitas de 50 cm con el recorrido del camino de la Cruz", contó Santana.

Sin embargo, surgió una idea más ambiciosa, hasta ese momento nunca antes hecha a esa escala, al menos en América Latina. "El arte plástico cristiano en un 90% tiene que ver con el peor momento de la vida de Jesús". Expresó que ese porcentaje no es representativo de los evangelios. "El 90% es la vida de Cristo. Por ahí el 5% puede ser la camino de la cruz y otro tanto la resurrección. Y sin embargo, siempre se mostró más esto".

Así es el Vía Christi de Junín de los Andes

Así fue como se embarcaron en el desarrollo del parque, que se extendió entre el 2000 y el 2017, momento en el que se inauguró la monumental obra del "Cristo Luz".

Cuando la propuesta del parque llegó al Vaticano y la recibieron con los brazos abiertos

En 2009, el entonces intendente de Junín de Los Andes, Rubén Campos, participó en el stand argentino del "Josp Fest 2009", una feria internacional organizada por la Santa Sede de turismo religioso que se llevó a cabo en Roma.

“Estamos muy contentos porque hemos tenido la suerte de formar parte de la delegación argentina y particularmente porque presenté el Vía Christi en sociedad con una muy buena recepción". En ese marco, el ex intendente mantuvo entrevistas con altas autoridades del Vaticano, que valoraron lo significativo de la propuesta del Vía Christi para el turismo religioso.

En ese momento, Campos afirmó en díalogo con LU5 que "hay pocas localidades en el mundo en donde se dé esta conjunción de Cristo con los pueblos originarios, con Laura Vicuña y con Ceferino Namuncurá". La provincia de Neuquén es la única en el país, además de Buenos Aires, que cuenta con dos beatos.

La tradición cristiana y la interculturalidad

La inclusión de referencias a la cultura de pueblos originarios en arte cristiano, entre otras "vueltas de tuerca" que da Santana en sus obras, es, según él, fiel a la tradición religiosa.

vía christi

"Fíjate que La Virgen siempre se le presenta a los más pobres, a los más humildes. Es más, la Virgen de Guadalupe se le presentó un indio y en ese momento los indios para la iglesia eran como animalitos y no tenían alma", explicó Santana. El artista se refiere a un relato tradicional, que cuenta que la virgen hizo una aparición frente a un campesino chichimeca.

Agregó que para la Iglesia "ellos eran seres inferiores y sin embargo la Virgen se presentó, mestiza y con un montón de cosas de los pueblos originarios en sus mantos. Hasta está bailando y es así es como adoran también: cantando, orando, con todo el cuerpo, con toda la mente y con todo el corazón", dijo.

Enarbolando esa tradición como bandera, Santana afirma que las representaciones de encuentro entre culturas es consistente con el relato cristiano. "Ya hay un antecedente de esto. Al contrario, hacerlo distinto sería ir en contra de la Virgen hace 500 años", dijo.

Roces y consensos

Para la creación del parque, una mesa de diálogo fue conformada. Involucró, en su formación más completa, a la hermana Elda, en representación de las Hijas de María Auxiliadora, al padre Antonio Mateos, en representación de los Salecianos, a Cristina Miguens, responsable de la fundación comunitaria Huiliches.

Además, Santana involucró en las charlas por la inclusión de simbología originaria a doña Rosa Cañicul. Si bien la mujer fue reticente al comienzo de su relación con el artista, acabaron forjando una amistad. Esta se plasmó, en última instancia, en la incorporación de la señora de origen mapuche en la estación del "lavado de pies" que, en vez de a uno de sus discípulos, Jesús le lava los pies a doña Rosa. "Todos los que trabajamos en esto fuimos comentando entre nosotros a medida que se fue haciendo la obra", contó Santana.

Homenaje a doña rosa Doña Rosa Cañicul junto a Santana en la presentación de su estatua

Hubo encuentros y desencuentros, pero finalmente era la mirada de Santana la que tenía la última palabra. Esto no significa que el hombre no haya incorporado la visión de todas las personas involucradas en la obra. Un ejemplo de este diálogo fue la estación de "La Tentación" donde el artista añadió elementos sugeridos por otras personas.

Esta posta relata el encuentro de Jesús con la "tentación" en el desierto. El retrato del ser que se aproxima a Cristo para tentarlo con reinos y riquezas es el de una figura enmascarada y de traje, pero que en distintos lugares de su cuerpo muestra caras de personalidades controvertidas de la historia, como por ejemplo Adolf Hitler, Iosif Stalin o George Bush.

También, en un ejercicio de reflexión respecto a su propia figura, Santana puso su cara en la nuca de la tentación e introduce un espejo para que el espectador pueda verse a sí mismo junto a los otros rostros.

vía christi (5)

Otra figura que generó roces al momento de ser inaugurada fue la que muestra a Jesús siendo empalado en lanzas. Las puntas de esas armas nos proyectiles antiaéreos. Sin embargo el hecho que provocó revuelo fue uno que no es común en el arte cristiano: la estatua muestra al profeta de la fe cristiana completamente desnudo. "Los crucificaban desnudos porque era parte de la humillación", afirmó Santana, consultado por su decisión. "Por pudor le pusieron siempre un paño", respondió el artista.

A pesar de esta controversia, se llegó a un consenso. La desnudez demostraba un aspecto clave de la obra completa del Vía Christi: Cristo como hombre. "El cuerpo es divino, es creación divina. Todo el cuerpo. Ese fue el consenso, que era un hombre, era un ser humano", expresó Santana. Por pudor le pusieron siempre un paño. Yo no sé cuál es más pudor, que esté desnudo o ver un hombre que está ensangrentado y torturado", agregó.