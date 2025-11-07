Le secuestraron el auto por un robo y encontraron su "kiosco narco móvil"

La Policía halló más de 40 dosis de cocaína y marihuana listas para la venta durante un procedimiento de rutina realizado sobre un auto en el marco de una investigación por robo. Cómo fue el hallazgo del "kiosco narco móvil".

Personal de la Oficina de Investigaciones Periferia I fue el encargado de llevar adelante el procedimiento el día miércoles por la tarde, sobre un auto que había sido secuestrado horas antes: un Renault Clio color negro vinculado a una causa por presunto robo.

Con la autorización de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, se concretó la requisa, durante la cual se secuestraron diversos elementos de interés.

En total, se supo que se hallaron armas blancas (un cuchillo tipo carnicero, un destornillador y otras herramientas con filo), prendas de vestir que serán peritadas y, lo más sorpresivo de todo fue el hallazgo de 46 envoltorios con polvo blanco y tres con sustancia vegetal.

El personal del Departamento Antinarcóticos que colaboró con el procedimiento pudo verificar la naturaleza de las sustancias: se trataba de 23 gramos de cocaína fraccionada y lista para la venta, y casi 5 gramos de marihuana, también repartida en envoltorios para su venta al menudeo. Además, entre todo esto se encontraron pequeñas bolsas con cierre hermético (tipo "Ziploc") sin uso, utilizadas habitualmente para el fraccionamiento.

Lo curioso fue que, en un intento por esconder la droga del personal policial, el propietario del vehículo llevaba las dosis escondidas en un compartimiento dentro de la base de la palanca de cambios.

El resultado de la requisa y los secuestros fueron puestos a disposición de la Fiscalía interviniente para la continuidad de la investigación. De esta manera, el propietario del auto no solo quedó bajo la lupa por la causa de robo, sino también por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

"El Gobierno neuquino realiza importantes inversiones para dotar a la fuerza policial de más recursos, equipamiento y capacitación, con el objetivo de jerarquizar su labor en todo el territorio provincial para fortalecer la lucha contra el delito en general y contra el narcotráfico, en particular", recordaron desde Provincia.

Qué estrategias se están delineando para frenar el narcomenudeo en Neuquén

Días atrás, el fiscal regional de la Justicia Federal, Fernando Arrigo, informó que Neuquén atraviesa un momento clave en la lucha contra el narcomenudeo. A diferencia de Rosario —donde el fenómeno narco lleva décadas—, en la provincia el problema es reciente, pero muestra señales preocupantes. “Estamos en la etapa de establecer una estrategia”, explicó, al destacar que la prioridad actual es lograr un diagnóstico temprano y un trabajo coordinado entre todas las fuerzas.

Arrigo, que integró la fiscalía de juicio en Rosario durante años, recordó que en aquella ciudad lograron reducir drásticamente los homicidios vinculados al narcotráfico gracias a un plan de acción sostenido y al aislamiento de los jefes narcos en las cárceles federales. “Bajamos la cantidad de muertos a niveles normales. Parte de la solución tuvo que ver con el aislamiento de los jefes narcos, el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales y un seguimiento riguroso de las restricciones dentro de los penales”, sostuvo en declaraciones con Canal 7 Noticias.

El fiscal remarcó que el contexto neuquino presenta condiciones muy diferentes a las del litoral. “Esta es una jurisdicción con grandes extensiones, baja densidad poblacional y pasos fronterizos permeables que preocupan bastante”, explicó. En este punto, subrayó la importancia de actuar con rapidez: “Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia entre prevenir o lamentar”.

Según Arrigo, el foco no está solo en el combate directo al narcomenudeo, sino también en entender las rutas y redes que lo sostienen. En este sentido, advirtió que hay una relación directa entre el narcomenudeo y la criminalidad organizada. Las balaceras y los ajustes de cuentas que hoy vemos en Neuquén son síntomas de que el negocio está mutando, y se deben implementar estrategias preventivas antes de que se consolide.