Qué estrategias se están delineando para frenar el narcomenudeo en Neuquén

Tras su experiencia en Rosario, el fiscal Fernando Arrigo explicó las claves del plan que busca anticipar y contener el avance del narcotráfico en la región.

El fiscal regional de la Justicia Federal, Fernando Arrigo , informó que Neuquén atraviesa un momento clave en la lucha contra el narcomenudeo . A diferencia de Rosario —donde el fenómeno narco lleva décadas—, en la provincia el problema es reciente , pero muestra señales preocupantes. “Estamos en la etapa de establecer una estrategia”, explicó, al destacar que la prioridad actual es lograr un diagnóstico temprano y un trabajo coordinado entre todas las fuerzas.

Arrigo, que integró la fiscalía de juicio en Rosario durante años, recordó que en aquella ciudad lograron reducir drásticamente los homicidios vinculados al narcotráfico gracias a un plan de acción sostenido y al aislamiento de los jefes narcos en las cárceles federales. “Bajamos la cantidad de muertos a niveles normales. Parte de la solución tuvo que ver con el aislamiento de los jefes narcos, el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales y un seguimiento riguroso de las restricciones dentro de los penales”, sostuvo en declaraciones con Canal 7 Noticias.

El fiscal remarcó que el contexto neuquino presenta condiciones muy diferentes a las del litoral. “ Esta es una jurisdicción con grandes extensiones, baja densidad poblacional y pasos fronterizos permeables que preocupan bastante ”, explicó. En este punto, subrayó la importancia de actuar con rapidez: “Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia entre prevenir o lamentar”.

allana kiosco narco cutral co (2).jpg Al igual que en otros puntos de la provincia, Cutral Co es escenario permanente de procedimientos contra el narcomenudeo.

Según Arrigo, el foco no está solo en el combate directo al narcomenudeo, sino también en entender las rutas y redes que lo sostienen. En este sentido, advirtió que hay una relación directa entre el narcomenudeo y la criminalidad organizada. Las balaceras y los ajustes de cuentas que hoy vemos en Neuquén son síntomas de que el negocio está mutando, y se deben implementar estrategias preventivas antes de que se consolide.

Trabajo conjunto entre jurisdicciones

Arrigo destacó la coordinación entre la Justicia Federal y la provincial, así como con los organismos de seguridad. “Estoy contentísimo de trabajar con el doctor José Gerez; es un colega proactivo, comprometido y abierto a la cooperación”, subrayó. El fiscal enfatizó que esa articulación con el Ministerio Público Fiscal de Neuquén y las fuerzas locales es indispensable para lograr resultados sostenibles.

La estrategia, según detalló, también contempla el intercambio de información con fiscales de Chile, un punto que cobra relevancia por la permeabilidad de la frontera y las rutas clandestinas que conectan ambos países. “Estamos trabajando con fiscales chilenos, compartiendo datos y estableciendo protocolos de comunicación directa. Es clave para entender cómo se mueve la droga y qué actores están detrás”, indicó.

SFP Acto reunion por narcotrafico narcomenudeo drogas intendentes funcionarios gobernador (20).JPG Sebastián Fariña Petersen

Las tres líneas que estructuran la estrategia federal en situaciones previas en sitios de gran conflictividad como Rosario, fueron el aislamiento de los cabecillas, la producción de información criminal confiable y el control territorial coordinado. Arrigo explicó que uno de los principales desafíos es evitar que los líderes narcos continúen manejando operaciones desde las cárceles o que se generen vacíos de poder que alimenten nuevas disputas.

El fiscal insistió en que Neuquén tiene la oportunidad de actuar antes de que el problema se agrave. “A diferencia de Rosario, aquí todavía estamos a tiempo de evitar una crisis de violencia sostenida. Lo fundamental es no subestimar los indicios: el narcomenudeo no es solo venta de drogas al menudeo, sino el punto visible de estructuras más grandes”, advirtió.

Finalmente, Arrigo remarcó que el desafío no es solo policial o judicial, sino también social, debido a que "el narcotráfico se alimenta de la exclusión, la falta de oportunidades y la ausencia del Estado en ciertos barrios". Ante esto, destacó que, las estrategias de seguridad deben ir acompañadas por políticas sociales que ofrezcan alternativas reales.