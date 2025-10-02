Desbarataron una "pyme" narco familiar que funcionaba en el barrio Mariano Moreno

El kiosco era operado por una pareja y sus hijos y tenían otro punto de venta en el oeste. Además, cuando no estaban, cubrían sus lugares con allegados.

El kiosco narco del barrio Mariano Moreno era manejado por una pareja y sus hijos, además de "empleados" circunstanciales.

Una dinámica “pyme” narco familiar que funcionaba en el barrio Mariano Moreno de esta ciudad fue desbaratada por los efectivos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía provincial. El negocio de la venta de estupefacientes era manejado por una familia y hasta tenían empleados cuando se ausentaban de su propiedad. En tanto, en el oeste neuquino, habían montado una sucursal con el mismo objetivo: comercialización de drogas.

Los sospechosos de narcomenudeo fueron denunciados el pasado 25 de agosto de este año de manera anónima a la aplicación Neuquén Te Cuida . Frente al alerta de los vecinos, los sabuesos de Antinarcóticos no tardaron en identificar al lugar donde se realizaban maniobras de pasamanos porque ya había sido escenario de otros procedimientos por drogas. De igual modo, empezó un seguimiento para comprobar que efectivamente se estaban realizando ventas de cocaína y marihuana.

Antinarcóticos no solo confirmó la comercialización de estupefacientes sino que logró determinar que toda una familia estaba involucrada, incluyendo una pareja de adultos y sus hijos. Lo llamativo era que cuando ninguno de ellos se encontraba en la vivienda, eran cubiertos por allegados y que se encargaban de atender a los circunstanciales clientes.

Otro punto de venta de drogas en el oeste

Con toda la información aportada por la Policía, el Ministerio Público Fiscal (MPF) concretó un pedido de allanamiento para dos propiedades: la casa situada en el barrio Mariano Moreno y otra vivienda que se encuentra sobre calle Casilda, donde residen dos de los sospechosos.

Los allanamientos se desarrollaron este jueves y estuvieron supervisados por la fiscal María Eugenia Titanti.

En cuanto a los resultados, la cantidad de droga incautada fue escasa pero fueron hallados varios elementos de prueba como un poco más de 840 mil pesos en billetes de distinta denominación, dos balanzas de precisión, un revólver calibre 38 y más de medio centenar de balas de nueve milímetros.

“Este procedimiento refuerza el compromiso de la Dirección Antinarcóticos de Neuquén en la lucha contra el microtráfico y en la protección de la seguridad de los vecinos, evitando que actividades ilícitas generen violencia y riesgos en los barrios de la ciudad”, resaltaron desde la Policía sobre el trabajo que permitió desbaratar el punto de venta de drogas.

Procedimientos permanentes en toda la provincia

Los procedimientos contra el narcomenudeo son permanentes y durante esta semana, en Zapala, también se logró desbaratar un kiosco narco. El operativo se desplegó en viviendas del barrio Don Bosco.

La investigación estuvo a cargo de la División Antinarcóticos y los allanamientos se concretaron en la jornada del miércoles. Desde el mes pasado, se había iniciado el seguimiento de los sitios donde se estaba observando actividad de narcomenudeo.

En cuanto a lo incautado, se encontraron varios envoltorios con cocaína y marihuana, más de 250 mil pesos, una balanza de precisión y una escopeta calibre 28.

Un hombre fue demorado y quedó a disposición del MPF. Junto con Antinarcóticos, trabajó la División de Chos Malal.

En el inicio de esta semana y como parte del combate al narcomenudeo, fue derribada una propiedad que era utilizada como punto de venta de drogas en el barrio Otaño de la ciudad de Plaza Huincul.