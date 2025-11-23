Policiales La Mañana Vuelco Junín de los Andes: un vuelco seguido de desbarranco dejó varios heridos

El accidente tuvo lugar en Junín de los Andes, frentes a la comunidad mapuche Aucapán. Bomberos Voluntarios intervino en el lugar para el rescate de los involucrados.







Este sábado por la noche, alrededor de las 21:45 horas, Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes fueron alertados de un espectacular accidente frente a a la comunidad mapuche Aucapán (también referida como Ucapán o Linares-Aucapán), a la altura de la posta sanitaria local.

Un auto protagonizó un vuelco seguido de un desbarranco y se reveló que habrían al menos 5 personas que fueron heridas. Se activó de inmediato a través de los sistemas de Emergencias y acudieron al lugar personal de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, Personal del hospital y agentes sanitarios, quienes trabajaron varias horas en el lugar.

Por el momento, se desconoce el estado de saludos de los involucrados y el total de los mismos.