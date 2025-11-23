A prepararse para el calor intenso este domingo en Neuquén: detalles de la peor hora

El pronóstico indica que Neuquén vivirá otro día sofocante en el anticipo del verano en este Finde XL. Qué pasa con el viento y la lluvia.

Neuquén amanecerá este domingo bajo el dominio absoluto de la ola de calor que se vive en la región en este Finde XL , aunque no con la intensidad que puede traer el verano. Desde temprano, el aire seco y el cielo despejado serán una muestra de lo que será una jornada que irá subiendo en temperatura sin pausa.

Los datos coinciden del pronóstico, tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) coinciden y prevén un pico de 36 a 37 °C durante la tarde, especialmente alrededor de las 17 horas, el momento más crítico del día.

La mañana comenzará con una temperatura cercana a los 23 °C, bajo un cielo ligeramente nublado. El viento del norte soplará entre 23 y 31 km/h, aportando ese aire cálido que se transformará, a media tarde, en un verdadero horno a cielo abierto. Con el sol ganando fuerza y prácticamente sin humedad, el ascenso térmico será rápido e implacable.

Balneario Rio Grande Calor - Bañeros (8) El balneario Río Grande es una alternativa para enfrentar el alor en Neuquén. Claudio Espinoza

Hacia las 16 y 17 horas, el área de la Confluencia alcanzará el clímax del calor y según el SMN: la máxima de 36 °C, algo nublado. En tanto que para la AIC, la máxima alcanzará los 37 °C, con cielo mayormente despejado y viento del oeste a 30 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h.

Ola de calor: ¿Hay lluvia?

A la noche, el viento rotará al sudeste, aumentando su intensidad y con ráfagas que podrían trepar a 53 km/h según la AIC. La temperatura descenderá a unos 15–20 °C, aunque el calor acumulado durante el día seguirá sintiéndose en las superficies y en los espacios urbanos.

El día no ofrecerá probabilidades de lluvia. Según los datos del el SMN indica 0% de precipitaciones en todas las franjas horarias. El panorama será completamente seco, soleado y estable, con una presión que oscilará entre 1002 y 1005 hPa.

Este domingo, en Neuquén volverá a vivir una postal típica del verano más duro, anticipada en pleno noviembre. Un día para extremar cuidados, limitar actividades al aire libre durante la tarde y mantenerse hidratado ante un calor que promete ser tan intenso como persistente.

Balneario Rio Grande Calor - Bañeros (3) La costa del río Limay y la sombra es uno de los mejores planes para los neuquinos en una jornada calurosa. Claudio Espinoza

Además, en la localidad de Chos Malal, en la región Alto Neuquén, donde se desarrolla la fiesta Nacional del Chivito, según el SMN se esperan temperaturas cercanas a los 32 °C, y un viento que podría llegar a los 22 km/h, desde el sector oeste.

Neuquén, entre las ciudades más calurosas del país

Este último sábado, de acuerdo al organismo nacional, el ranking de las 18 estaba liderado por la localidad salteña de Rivadavia con 33.6 grados, seguido por la capital sanjuanina con 32.9 grados y secundado por la localidad mendocina de San Martín con 32.3 grados. En el cuarto lugar de la tabla de las ciudades con más calor estaba La Rioja con 32.2 grados, y en quinto lugar la ciudad de Neuquén con 32 grados, siendo la única de la Patagonia entre los primeros puestos.

En tanto que, a las 19 el ranking del SMN eleveó al segundo lugar a Neuquén con una temperatura de 31.6 grados, puesto que compartió con La Rioja. Mientras que en el primer lugar se posicionó San Juan con 32.4 grados.