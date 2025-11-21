Una sorpresa inolvidable: la Banda Militar le regaló a Mía un cumpleaños único

La Banda Militar “Chimehuín” de Junín de los Andes la sorprendió en su casa con un carrusel de canciones en su cumpleaños número 15.

En un gesto que seguramente quedará grabado en la memoria de Mía Paz para siempre, la Banda Militar “Chimehuín” del RIM 26 de Junín de los Andes se acercó este miércoles hasta su casa para sorprenderla en el día de su cumpleaños número 15. La joven, que sin duda estaba esperando con ansias este día tan especial, se encontró con una sorpresa que nunca olvidará.

La banda, conocida por su talento y dedicación , llegó con sus instrumentos y comenzó a tocar un carrusel de canciones que hicieron que Mía y su familia se emocionaran hasta las lágrimas. Sin embargo, lo que realmente hizo que el momento se transformara en inolvidable fue cuando la banda entonó la canción del "Feliz Cumpleaños" en honor a la hija de Érica Maripil y Roberto Paz.

La sorpresa de la Banda Militar “Chimehuín” es un ejemplo de la dedicación y el compromiso que tienen con la comunidad. El gesto –que marcó la diferencia- no solo alegró el día de Mía, sino que también demostró el impacto que puede tener la música en la vida de las personas.

banda-Mía Paz-2

Un mensaje de amor y orgullo

El mensaje de su mamá (por las redes sociales) es un reflejo del amor y la admiración que siente por su hija. "Mi hija es todo lo que está bien", escribió, y es evidente que Mía es una joven que ha crecido rodeada de amor y valores.

La descripción que hizo su mamá de ella es un testimonio de la persona que es: "correcta para hablar, súper dulce, ubicada, agradecida...". Sin dudas es una pequeña persona que hace sentir orgullosa a su familia.

banda-Mía Paz-3

Mía es una joven de 15 años que vive en Junín de los Andes con su familia desde hace 13 años. Aunque es originaria de Zapala, específicamente de Covunco Abajo, se considera muy juninense y ha hecho de esta ciudad su hogar.

Una estudiante destacada

La “cumpleañera” pertenece a una familia militar, lo que ha significado que su vida esté marcada por la disciplina y el sentido de comunidad. Su papá Roberto, es militar y ha sido destinado a la ciudad cordillerana del sur neuquino, donde la familia ha encontrado un lugar que llaman "su lugar en el mundo".

Es una estudiante destacada en el CPEM 7 “Malvinas Argentinas”, donde cursa el tercer año del secundario. Su dedicación y esfuerzo en los estudios le han permitido alcanzar este logro, y su familia se siente orgullosa de ella.

La banda militar le regaló un concierto a Mía Paz

Mía tiene un hermano mayor llamado Zair, quien cumplió 18 años el pasado mes de julio. Es un joven responsable y atento, y ella lo admira mucho.

En horas de la noche de este miércoles, Mía compartió una cena de cumpleaños con su familia y sus afectos y se sintió valorada y amada. Al soplar las velas de su torta de cumpleaños encendió todos los sueños que tiene para su vida.