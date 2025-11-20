Mecánico se quemó la cara por una explosión en una camioneta que arreglaba

Ocurrió en la tarde de este jueves en calle Félix San Martín al 500 de la capital neuquina. El hombre debió ser trasladado al Hospital Castro Rendón.

Bomberos de la Policía de Neuquén sofocaron las llamas tras la explosión en la camioneta.

Un mecánico resultó con quemaduras en el rostro tras una explosión , seguida de incendio de una camioneta en la que se encontraba trabajando para su reparación. El hecho tuvo lugar este jueves por la tarde, en la vía pública, frente a su taller, en el Bajo neuquino.

El comisario , a cargo del Cuartel Central de Bomberos, Juan Molina, explicó a LM Neuquén que el vehículo afectado fue una camioneta Toyota de color blanco, Modelo SW4, con cabina completa. Justamente dentro del habitáculo es donde se produjo la explosión que derivó en un incendio.

“El hombre estaba dentro del habitáculo del rodado donde se encontraba reparando el aire acondicionado. En un momento el señor sintió una explosión, seguido de incendio. Cuando nosotros llegamos ya estaba afuera”, sostuvo Molina a LM Neuquén.

Al escuchar la explosión salió de forma inmediata, pero recibió “heridas en el rostro”, aunque desde la Policía desconocían el estado de salud o las características de las quemaduras recibidas.

Sofocar el fuego

A los bomberos de la Policía los alertaron desde el Centro de Operaciones Policiales (COP) a las 17.15 y partieron con una unidad inmediatamente a la zona próxima a la Multitrocha.

El incendio se presume que se habría originado en el tablero, aunque todavía no hay certezas y se está en etapa de investigación. La butaca del acompañante quedó destruida producto del fuego y afectado el entretecho del habitáculo de la cabina de pasajeros.

mecánico- explosión- camioneta-1 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Al lugar asistió una ambulancia del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) con personal de salud que decidió trasladarlo al Hospital Castro Rendón para atender a la persona lesionada.

Respecto al propietario de la camioneta, se estima que llegó tiempo después cuando el fuego había quedado extinguido. A pesar de estar rodeada de otros vehículos estacionados a uno y otro lado, ninguno se vio afectado ni por la explosión ni por el fuego.