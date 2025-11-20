Caravana de reclamo: la Escuela Deportiva Beraka exige la devolución total del predio otorgado

Con una volanteada, carteles y bocinazos, familias y alumnos reiteraron este jueves su oposición al recorte del terreno que utilizaban desde 2020.

La Escuela Deportiva Beraka , que funciona en la Colonia Nueva Esperanza, volvió a manifestarse este jueves y salió a la calle con una caravana para exigir que se les devuelvan todas las hectáreas del terreno que les habían otorgado originalmente en la meseta. El reclamo se da luego de que una ordenanza del Concejo Deliberante modificara la cesión y recortara parte del predio, lo que motivó una fuerte reacción por parte de la institución.

“Fuimos a decir presente, que estamos y que seguimos en desacuerdo con todo lo que han decidido”, explicó el presidente de la asociación, Richard Traiber, en diálogo con LM Neuquén .

Contó que de la caravana participaron nenes, papás, mamás y que la intención fue visibilizar el reclamo sin generar conflictos: “No queremos terminar mal ni confrontar, solo que sepan que seguimos en pie”.

Durante la jornada hicieron una volanteada, repartieron carteles en los semáforos y caminaron por la avenida Argentina junto a los más chicos. Luego realizaron una caravana con bocinas, bombos y redoblantes, que recorrió el Alto hasta llegar al Concejo Deliberante para reforzar el pedido de restitución del predio.

Tras la movilización, se reunieron en la vecinal, donde el presidente barrial se comprometió a colaborar en todo lo que esté a su alcance.

El conflicto por las tierras

La situación se originó tras la aprobación de una ordenanza que redujo el terreno cedido a Beraka. Además, impuso nuevas obligaciones, como contratar seguro de responsabilidad civil, mantener el predio, informar intrusiones y hacerse cargo de todos los servicios y mejoras.

El Concejo Deliberante justificó el recorte con un informe municipal que señalaba que parte del predio estaba “en aparente estado de abandono” y sin cerramiento, y sostuvo que era necesario readecuar la distribución de lotes en la zona.

Desde Beraka aseguran que, lejos del abandono, habían realizado numerosas mejoras desde 2020: tres canchas de fútbol, una pista para bicicletas, sistema de riego y trabajos de alambrado. También habían proyectado construir aulas, baños, un SUM y un espacio de equinoterapia junto a la Policía Montada, proyectos que ahora deberán replantearse por el recorte del terreno.

“Nos vamos a replantear cómo seguir, pero no vamos a abandonar”, afirmó Traiber. “Esto nació para quedarse y para hacer bien. Eso no lo cambia ninguna ordenanza”, aseguró.

Escuela solidaria

La Escuela Deportiva Beraka funciona los martes y miércoles con entrenamientos de fútbol y todos los sábados partidos y los demás días se organizan amistosos con otras escuelas de la zona.

Allí unos 50 chicos practican fútbol y otros 15 participan de clases de bicicleta, con rodados donados que los propios integrantes de la asociación arreglaron entre todos. “Tenemos siete bicicletas grandes y cuatro más chicas. Se las prestamos a los chicos, ellos vienen, aprenden y disfrutan. Eso para nosotros vale todo”, dijo el presidente.

Sin embargo, el trabajo de años y los sueños de expansión se vieron golpeados hace pocos días, cuando confirmaron que sacaban 4,5 hectáreas del predio.

El nuevo destino de esas tierras sería, según explicó, para una cooperativa de construcción. “Nos dijeron que era para una entidad privada. Ellos alegan que nosotros no avanzamos con las obras, pero sabían desde el principio que somos una asociación sin fines de lucro. No podíamos hacer todo rápido. Cada ladrillo nos costó esfuerzo y tiempo”, afirmó.