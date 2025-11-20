La emotiva cadena de oración por Catalina, la nena atropellada en Plottier

La recuperación de la pequeña es el eje central, por estas horas, en el entorno familiar y en la comunidad toda de Plottier.

Familiares y amigos pidieron una cadena de oración por la recuperación de Cata.

Con la emoción a flor de piel, los familiares y amigos de la pequeña Catalina Garceran , de 8 años, esperan la pronta recuperación de la pequeña que fuera atropellada por un patrullero de la Policía cerca de su casa en el barrio Los Álamos de Plottier . Solicitaron a la comunidad, en las últimas horas, una cadena de oración por su estado de salud.

La niña andaba en bicicleta con una amiguita cuando fue embestida por un móvil policial que circulaba a gran velocidad y sin sirena hacia la Comisaría 46 del barrio Los Álamos, ubicados en el Este de la vecina ciudad.

"Mi nena con Catalina fueron a buscar a otra nena para invitarla a la plaza, pero no estaba. Cuando volvían, mi hija alcanzó a saltar de la bicicleta porque si no también la atropellaba a ella", indicó la madre de la sobreviviente, Javiera, a LM Neuquén . Y aclaró que su hija " zafó por 5 centímetros " porque alcanzó a escuchar que se acercaba un vehículo a toda velocidad.

Un móvil de la policía atropelló a una niña en Plottier

Fue intervenida quirúrgicamente

Catalina pasó, desde el accidente, por cuatro paros cardíacos, tiene comprometidos sus pulmones y durante este jueves fue intervenida quirúrgicamente por traumatismo de cráneo. Esperan que se le desinflame el cerebro, de acuerdo con la información que compartieron amigos de la familia.

En tanto que, el último parte médico oficial del Hospital Castro Rendón, donde permanece internada en terapia intensiva pediátrica, indica que Catalina sigue en ese sector con politraumatismo grave y asistencia respiratoria. Además, se comunicó que el pronostico de la menor es reservado.

Plottier- Justicia por Catalina (4) Maria Isabel Sanchez

El padre de Catalina, Esteban esta consternado por la situación en la que se encuentra su hija sostuvo en las horas de esta mañana que “Catalina está estable, con un cuadro delicado de salud, pero está estable. Está luchando para quedarse con nosotros. La están atendiendo maravillosamente bien en el Castro Rendón”, dijo con la voz quebrada sobre la internación de la pequeña.

Dijo que su foco está puesto exclusivamente en acompañarla: “Yo tengo la certeza de que va a salir de acá. Vamos a poner nuestro mayor esfuerzo en que ella nos escuche y que nuestra presencia sirva. Es lo único que queremos, que Catalina salga de la cama en la que está, nada más”.

Mensajes de apoyo para Catalina y su familia

Mientras los padres se arman de valor para afrontar el delicado estado de salud de Catalina, los amigos lanzaron un pedido de cadena de oración.

"Vamos mi Catita de mi corazón....Vamos que mamá y papá te esperamos acá afuerita", escribió su madre, Paola Beatriz Marifil, ante el pedido de cadena de oración para la recuperación de su hija.

"Con el permiso de Paola, su mamá, y con muchísimo respeto comparto esta imagen de Catalina...", posteó Vanina Ferrari quien agregó que "Cata hoy necesita un milagro. Pedimos oración, pedimos le envíen mucha luz y mucho amor. Hoy Cata nos necesita a todos unidos clamando a Dios, al Universo, a los Ángeles... Hace pocas horas fue embestida por un móvil de la policía a pocos metros de casa, en Plottier...Por el momento sólo pedimos amor, luz y oración y que esta piojita se recupere. ¡Vamos Catita hermosa de la vida, vos podés! Sumate en oración, por favor", agregó.

"La unión hace la fuerza!!! Acá estamos todos rezando con mucha fé y corazón !!Abrazo de mamá a mamá, todo va a estar bien", escribió Ivana Painemilla.

Por otra parte, Maria Ferrero, posteó: "Estamos en cadena de oración desde ayer. Sigamos con fe y amor para la recuperación de salud de Cata".

Los mensajes de apoyo se suman con el paso de las horas. Ramiro Jara envió un "abrazo enorme, Pao querida!!!! Todos pidiendo por la pronta recuperación de Cata!!!!".