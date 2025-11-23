Santiago del Estero: una adolescente murió aplastada por un árbol durante una fuerte tormenta

La víctima tenía 16 años y circulaba en moto junto a su novio cuando ocurrió el fatal accidente. Los detalles.

El temporal que azotó a la provincia de Santiago del Estero provocó la muerte de Morena, una adolescente de 16 años que perdiró la vida aplastada por un árbol.

Una verdadera tragedia enluta a la provincia de Santiago del Estero donde, una adolescente de 16 años murió durante la madrugada de este jueves luego de que un árbol cayera sobre la moto en la que viajaba junto a su novio, en medio del fuerte temporal que afectó a gran parte del territorio local.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:30, cuando la víctima , identificada como Morena Estefanía Pacheco , y su pareja, Leonel Villalba, circulaban en la Zanella ZB 110 cc por avenida Núñez del Prado, a la altura del predio del Círculo de Oficiales de Policía de Santiago del Estero (Copse).

Según precisaron fuentes policiales, hasta el momento se pudo establecer que un eucalipto cedió por los intensos vientos y se desplomó sobre el pavimento justo en el instante en que los adolescentes pasaban por el lugar.

Si bien ambos llevaban casco, el impacto fue devastador: el árbol cayó directamente sobre ellos. Morena sufrió lesiones gravísimas y fue trasladada en un vehículo particular al Hospital Independencia, donde los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales. Villalba, de 18 años, resultó con golpes, pero sin ningún tipo de gravedad y está fuera de peligro.

Tragedia. Santiago del Estero. Lugar del accidente fatal.

El fiscal de turno, Martín Silva, ordenó preservar la escena y dispuso la intervención de personal de la División Criminalística y del médico de Sanidad en la zona. El cuerpo de Morena fue trasladado luego a la morgue judicial para la autopsia correspondiente. Efectivos de la Comisaría Segunda trabajaron en el lugar durante la madrugada para recopilar elementos clave para la causa.

La triste despedida de la joven

La muerte de la adolescente generó una profunda conmoción en la comunidad santiagueña. En redes sociales, familiares, amigos y compañeros expresaron su dolor. “Te me fuiste, hermana, ¿por qué vos?”, escribió una amiga en un emotivo mensaje.

Además, desde el Colegio Absalón Rojas, a donde asistía la chica, también manifestaron su pesar y la recordaron como una alumna “educada y respetuosa”.

“Su injusta pérdida genera profunda tristeza”, publicó la institución. “Morena: que brille para vos la luz que no tiene fin. Despedimos con tristeza a More y acompañamos a sus seres queridos”, completó.

Otra muerte por la caída de un árbol

Otro caso similar ocurrió el pasado mes de septiembre en la provincia de Mendoza en donde, como consecuencia de un fuerte temporal, una mujer de 37 años falleció tras ser aplastada por un árbol que se desprendió y cayó sobre el vehículo que conducía. Ocurrió en el departamento de Maipú.

La víctima fatal fue identificada como Cristina Alejandra Funes, de 37 años. El lamentable suceso ocurrió alrededor de las 17:40 horas del viernes en la intersección de las calles Rawson y Juan B. Justo en Maipú, muy cerca del barrio conocido como El Torreón.

Embed

La mujer circulaba sola en su vehículo, un automóvil Fiat, cuando un gigantesco árbol fue derribado por la intensidad del viento y se desplomó sobre el rodado, dejando el coche completamente aplastado bajo el tronco y las ramas.

Testigos del incidente reportaron que la mujer estaba con vida después del impacto. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, cuando el personal médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) pudo acceder al vehículo, constataron que Funes había fallecido en el lugar a los pocos minutos. El hecho fue captado por cámaras de seguridad de la zona, que registraron el momento de la caída del árbol sobre el auto. Tras la confirmación del deceso, bomberos y personal de Defensa Civil intervinieron en la zona para retirar el cuerpo de la víctima y despejar el camino.