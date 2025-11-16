Dos vuelcos en menos de 48 horas en la Ruta 237: un camionero quedó atrapado
En ambos siniestros Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila acudieron al lugar. No se registró ninguna víctima fatal en los accidentes.
Este domingo por la mañana un camionero protagonizó un vuelco en la Ruta Nacional 237 cerca de Piedra del Águila en el kilómetro 1517. En el operativo trabajaron Bomberos, Policía y el servicio de salud.
El conductor había quedado atrapado en el vehículo y se necesitó de la intervención de Bomberos Voluntarios para sacarlo, ya que presentaba algunas lesiones y fue asistido con primeros auxilios.
De igual manera, minutos más tarde el personal médico lo traslado en ambulancia para una atención más completa.
Unas 24 horas antes, dos personas que viajaban a bordo de una camioneta por la Ruta 237 -en el kilómetro 1409- terminaron siendo trasladadas al hospital de Piedra del Águila tras sufrir un violento vuelco por el que se investigan las causas del siniestro.
Noticia en desarrollo
