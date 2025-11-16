Último día del Mercado de Sabores: mirá todo lo qué podés disfrutar este domingo

Familias y visitantes pueden recorrer stands, degustar platos, ver espectáculos y aprovechar el clima ideal en la última jornada de la feria.

Este domingo se vive la última jornada del Mercado de Sabores , la feria gastronómica que reúne a productores neuquinos, emprendedores locales, foodtrucks, espectáculos en vivo y propuestas para toda la familia en el predio del Mercado Concentrador . Con entrada libre y gratuita, el espacio se convirtió en uno de los atractivos del fin de semana.

Desde el mediodía, el predio está abierto para vecinos y visitantes que quieran recorrer los stands, degustar platos regionales y disfrutar de una variada agenda cultural que se extiende hasta las 20.

La jornada se desarrolla con cielo mayormente despejado, una temperatura agradable que rondará los 25 grados y viento con ráfagas máximas de 34 km/h, según informó la AIC.

Feria Sabores -Mercado Concentrador (19) Claudio Espinoza

Un recorrido para todos los gustos

En esta segunda edición del Mercado de Sabores participan productores de Neuquén, Plottier, Centenario, Moquehue, Villa La Angostura, Villa Pehuenia, San Martín y Junín de los Andes, lo que permite un recorrido diverso y representativo de la gastronomía neuquina. A los clásicos puestos de frutas, verduras, frutos secos y alimentos al por mayor, se suman 40 emprendedores del programa Neuquén Emprende, que elaboran sus productos en las Salas de Producción municipales.

Entre las opciones se destacan alfajores artesanales, chocolates, conservas, dulces, panificados, bebidas y alternativas sin TACC para personas con intolerancia al gluten. Los foodtrucks ofrecen desde hamburguesas y papas hasta platos de gastronomía internacional, además de propuestas dulces y licuados frescos ideales para la tarde.

“Es un evento que nos sirve un montón, porque muchas personas que no vienen al mercado durante la semana se acercan, comen algo y aprovechan para llevarse frutas y verduras a buen precio”, contó uno de los comerciantes que participa de la feria a LMNeuquén.

Reel Mercado de sabores MCN

Espacios al aire libre y propuestas para las infancias

Entre las dos naves del predio se habilitó un sector con mesas comunitarias para disfrutar al aire libre. Allí las familias pueden almorzar, merendar o simplemente descansar entre actividad y actividad.

Además, durante toda la jornada habrá juegos de gran tamaño como jenga, metegol, mini básquet y distintas propuestas recreativas pensadas para las infancias, lo que convierte a la feria en un paseo ideal para quienes buscan actividades gratuitas con chicos.

Feria - Sabores (18) Claudio Espinoza

La agenda de este domingo

La programación del último día ofrece charlas informativas, talleres y espectáculos para todas las edades:

14:00 – Charla de Ana Bogado: Buenas prácticas para evitar enfermedades transmitidas por los alimentos.

16:00 – Charla de Samuel García: Sugerencias para una alimentación saludable.

16:00 – Presentación de El Nahue (rap y funky) y taller de percusión afroperuana.

17:00 – Espectáculo infantil: “Ópera prima” .

18:00 – Charla de Carolina Rodríguez: Cómo cuidar los alimentos desde la góndola hasta tu mesa.

19:00 – Espectáculo de danzas folklóricas de Bolivia.

Feria Sabores -Mercado Concentrador (6) Claudio Espinoza

Con stands repletos, música, juegos y opciones gastronómicas variadas, el Mercado de Sabores cierra este domingo su segunda edición con un clima ideal para disfrutar en familia. Quienes visiten el predio podrán recorrer, aprender, saborear y llevarse productos regionales antes del cierre definitivo a las 20.