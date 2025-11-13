Vuelco en Ruta 67: un trabajador petrolero fue trasladado de urgencia

Fue este jueves, alrededor de las 8:30. El trabajador petrolero se movilizaba solo en su auto particular.

Un trabajador petrolero que transitaba por la Ruta 67 este jueves por la mañana fue trasladado de urgencia por una ambulancia tras ser rescatado del habitáculo de su auto, donde quedó atrapado tras sufrir un fuerte vuelco a la vera de la ruta.

Según la información consignada por el portal Centenario Digital, el siniestro tuvo lugar este jueves pasadas las 8:30 , a unos 2 kilómetros del ingreso a la calle Benito Machado, en Centenario.

El conductor del auto, un Peugeot 308 , es la única víctima; tendría unos 40 años y sería trabajador de la empresa Rakiduamn . Aún no se pudo establecer qué ocurrió para desencadenar el fuerte vuelco. El petrolero habría sufrido varias fracturas , por lo que se lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Natalio Burd.

vuelco ruta 67 (1)

Lo que sí se sabe es que efectivos de Tránsito Villa Obrera y de la Comisaría 52, junto a Bomberos Voluntarios de Centenario y personal de Salud de la empresa Ecco intervinieron en el lugar y debieron realizar tareas específicas de rescate, ya que el hombre había quedado atrapado en el habitáculo del auto, se informó.

El vehículo sufrió importantes daños y hasta perdió una de sus cubiertas en el accidente.

La Policía aún no ha brindado más detalles ni confirmado la información.

NOTICIA EN DESARROLLO