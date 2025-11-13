La pesadilla del último adiós: una familia veló y cremó un cuerpo equivocado

En medio del doloroso momento, tuvieron que pasar por un difícil momento. La increíble historia llegó a manos de la Justicia.

La familia relató que, durante el velorio, el ataúd permaneció cerrado y sellado, impidiéndoles despedirse de su padre y abuelo.

Lo que debía ser una despedida se convirtió en una verdadera pesadilla . Una familia veló y despidió el cuerpo de un extraño , producto de una confusión. El extraño hecho llegó a manos de la Justicia.

Un fallo del Juzgado Federal N°1 ordenó a la Universidad Nacional de Córdoba y a la empresa funeraria Juan Caruso SACIFEI, indemnizar a una familia por el daño moral sufrido tras la confusión y entrega errónea del cuerpo de un familiar fallecido en el Hospital Nacional de Clínicas.

La sentencia, firmada por el juez Carlos Arturo Ochoa, dispuso una reparación económica luego de que los familiares debieran velar y cremar a una persona equivocada y atravesar dos veces el proceso de despedida .

La pesadilla de velar dos veces a un ser querido

Según consignó a Infobae Paula Piedrabuena, abogada de los damnificados, “para la familia fue un momento doloroso pasar por todo de nuevo dos veces: dos certificados de defunción y dos de cremación con una diferencia de 20 días. Es muy difícil para cualquiera”.

Y advirtió: “Se les reconoció lo que querían. En lo no material, a ellos les hubiera gustado un mayor porcentaje de responsabilidad para la funeraria, ya que solo le reconoció el daño a uno de los hijos. Creen que tenía que cargar con al menos un 50% por ciento de la responsabilidad”.

El origen de la increíble confusión

Según la demanda, el cuerpo fue depositado en la morgue del hospital a la espera de ser retirado por la funeraria. Sin embargo, por una serie de negligencias, el personal de la casa funeraria extrajo el cadáver equivocado, que también llevaba el apellido Mercado, y lo trasladó para su velatorio y posterior cremación.

Recién el 1 de junio, casi un mes después, uno de los familiares fue citado al hospital, donde el director médico y representantes legales de ambas instituciones le informaron que “habían cometido un error” y que el cuerpo cremado no era el de su familiar. El verdadero cuerpo de F. Mercado seguía en la morgue. La familia debió entonces reconocerlo y realizar un segundo velatorio y cremación, mientras recibía las cenizas de una persona desconocida: E. Mercado.

La demanda subrayó el “trauma y sufrimiento difíciles de olvidar y digerir” que implicó atravesar dos veces el duelo, con la angustia adicional de haber velado a un desconocido creyendo que era su ser querido. Los actores atribuyeron la responsabilidad tanto al hospital, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, como a la funeraria, por la “negligencia e imprudencia” en la identificación y entrega de los cuerpos.

Las responsabilidades

El juez Carlos Arturo Ochoa sostuvo que “los hijos y los nietos del actor indudablemente asumen el carácter de damnificados directos”. En cuanto a la responsabilidad, el fallo determinó que existió una “clara falta de diligencia de los dos codemandados”.

El expediente administrativo del hospital incluyó una nota donde se informó que el agente entregó el cuerpo sin verificar el nombre, lo que motivó una sanción de 30 días de suspensión.

El juez consideró que esto acreditó la “falta de servicio” por parte del hospital, lo que genera responsabilidad objetiva de la Universidad Nacional de Córdoba.

El fallo remarcó que la empresa funeraria debía extremar las precauciones en la identificación del cuerpo, dada la confianza especial depositada por los familiares en un momento de vulnerabilidad.

La sentencia ordenó a la Universidad Nacional de Córdoba a abonar la totalidad de las sumas a todos los actores, mientras que la funeraria solo deberá pagar a uno de los hijos del fallecido, que fue con quien gestionaron el trato comercial de hacerse cargo del sepelio.