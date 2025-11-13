Fuerte vuelco en Piedra del Águila: emotivo rescate de dos personas y sus perros

El accidente ocurrió en la madrugada del jueves. Los Bomberos Voluntarios utilizaron herramientas hidráulicas para cortar el auto.

Un importante operativo de rescate fue realizado por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila luego de un fuerte accidente de tránsito donde los ocupantes de un auto quedaron atrapados tras el vuelco, incluyendo a sus dos mascotas que viajaban en el interior del vehículo.

Todo comenzó a raíz de un llamado de emergencia que alertó del siniestro vial durante la madrugada en un camino rural sin habitantes cercanos. Según consignaron los bomberos, a las 05:50 horas , el Móvil 13 salió de base con una dotación compuesta por el Oficial Ayudante Torres , y los Bomberos Voluntarios Sánchez de 43 años, Acuña de 48 y López de 49 .

Afortunadamente, las personas rescatadas no sufrieron heridas de consideración. De todas maneras, también recibieron asistencia médica de parte de un equipo que llegó en ambulancia.

vuelco piedra del aguila perros

Cómo fue el emotivo rescate de la familia y sus perros

Al arribar al lugar, los Bomberos Voluntarios encontraron una situación crítica porque no solo constataron que el auto Peugeot negro había quedado en posición invertida, sino que los dos ocupantes todavía estaban en su interior imposibilitados de salir.

Ante esta circunstancia, el personal debió implementar el uso de herramientas hidráulicas para rescatar y liberar a las personas atrapadas. De esta manera, entre dos bomberos cortaron la estructura a la luz del amanecer.

A pesar de la magnitud del accidente y la complejidad del caso, pudieron observar que ambos ocupantes estaban conscientes y presentaban heridas de carácter leve.

bomberos voluntarios vuelco piedra del aguila perros

En tanto, también implementaron sus conocimientos en asistencia médica hasta la llegada de dos ambulancias. Para un análisis más exhaustivo de las lesiones, las personas fueron trasladadas al hospital local.

Al rescate de los perros tras el vuelco

En el mismo auto que quedó destruido, viajaban dos perros, que tras ser rescatados quedaron en estado de vulnerabilidad y miedo. Ellos también fueron asistidos y puestos a salvo por los Bomberos, quienes se contactaron con la Dirección de Bienestar Animal, y coordinaron su traslado para que las mascotas permanezcan al resguardo mientras sus dueños se recuperan de los golpes.

Las tareas requirieron un gran trabajo que duró al menos dos horas, hasta las 8 de la mañana y estuvo a la altura de las circunstancias. La dotación regresó a la base con la certeza de haber completado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad.

En el siniestro también tuvo intervención personal de la División Tránsito de la Policía del Neuquén, quien quedó a la espera del informe médico sobre los ocupantes heridos.

vuelco piedra del aguila perros (2)

Vuelco en Ruta 67: un trabajador petrolero fue trasladado de urgencia

Los Bomberos Voluntarios de Centenario debieron intervenir también para rescatar a un trabajador petrolero que transitaba por la Ruta 67 este jueves por la mañana y sufrió un fuerte vuelco.

Según la información consignada por el portal Centenario Digital, el siniestro tuvo lugar este jueves pasadas las 8:30, a unos 2 kilómetros del ingreso a la calle Benito Machado, en Centenario.

El conductor del auto, un Peugeot 308, es la única víctima; tendría unos 40 años y sería trabajador de la empresa Rakiduamn. Aún no se pudo establecer qué ocurrió para desencadenar el fuerte vuelco. El petrolero habría sufrido varias fracturas, por lo que se lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Natalio Burd.