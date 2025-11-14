Tarde de susto en el balneario Sandra Canale: un joven volcó su camioneta frente a cientos de personas

Ocurrió este viernes en uno de los accesos a ese balneario de Neuquén. Afortunadamente, el conductor y otros dos menores resultaron con lesiones leves.

Un adolescente de 18 años protagonizó un vuelco en pleno balneario Sandra Canale (ex Gatica) , en la tarde de este viernes, cuando iba a pasar la jornada con otros dos menores. Los jóvenes recibieron lesiones menores, en tanto que la camioneta Renault Kangoo quedó con las ruedas para arriba.

El comisario inspector Néstor Catalán relató a LM Neuquén que el siniestro vial tuvo lugar a las 14.30 de esta tarde, cuando el balneario se presentaba colmado de gente. “Por suerte no afectó a terceros, ni a ningún transeúnte”, indicó.

Explicó que fue del sector de parrillas, pasando el estacionamiento asfaltado en dirección este, como yendo a la Isla Verde. “El joven de 18 años iba con dos menores de 10 y 12 años a pasar la tarde en el río cuando ocurrió el incidente. Dijo que se le aceleró el vehículo, volanteó y protagonizó el vuelco”, sostuvo el comisario.

vuelco- Gatica-3

Los ocasionales transeúntes fueron quienes los ayudaron a dar vuelta el vehículo. Intervino personal de la Dirección de Coordinación, los bicipolicías y efectivos de la Comisaría 41, dado que es su jurisdiccoón.

"Se solicitó la concurrencia de la ambulancia del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN), el personal de salud revisó a los tres ocupantes de la camioneta y consideró que no tenían lesiones. No fue necesario su traslado a hospital alguno", agregó Catalán.

El vehículo recibió daños parciales, en el techo, en uno de los laterales y una cubierta que debieron cambiar, mientras esperaban la asistencia de una grúa para retirarlo del balneario.

vuelco- Gatica-2

Destruyó el auto VW Vento y escapó

Este viernes por la madrugada se registró una impactante escena en el oeste. Un conductor perdió el control de su auto y embistió contra dos postes de luz, un cartel de la calle Belgrano y finalmente detuvo su marcha contra un árbol. Luego, huyó del lugar dejando los destrozos atrás.

El comisario Damián Argüello, a cargo de la Comisaría 16, informó en diálogo con LMNeuquén que el hecho fue advertido a las 5:30 por personal del Centro de Operaciones Policiales, quienes les dieron intervención por un presunto siniestro vial.

choques oeste destrozos

Al arribar a Belgrano y Las Gaviotas, constataron que había un Volkswagen Vento color gris dominio MWY 379 que había quedado mirando al oeste, sobre la margen sur.

"El conductor perdió la conducción y ocasionó un siniestro donde chocó contra dos postes, un cartel de señalización que quedaron dañados y un árbol, los postes quedaron colgados de los cables de luz", señaló Argüello quien agregó que el conductor ya se había dado a la fuga.

El auto quedó como evidencia de todos los siniestros: el frente totalmente destruido, así como el lateral derecho, las cubiertas destrozadas y los airbags activados. Las imágenes muestran el daño que afecta a la zona de San Lorenzo, donde, incluso, se evidenció la velocidad que alcanzó el auto dado que un árbol fue arrancado de raíz.