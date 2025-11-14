Chocó postes, un cartel y un árbol en Neuquén: destruyó el auto VW Vento y escapó

El auto quedó destruido tras el siniestro ocurrido este viernes en la esquina de calles Belgrano y Las Gaviotas. Un familiar del supuesto conductor se hizo cargo de las infracciones.

Después de un jueves con múltiples choques en la ciudad, este viernes por la madrugada se registró una impactante escena en el oeste. Un conductor perdió el control de su auto y embistió contra dos postes de luz, un cartel de la calle Belgrano y finalmente detuvo su marcha contra un árbol. Luego, huyó del lugar dejando los destrozos atrás .

El comisario Damián Argüello, a cargo de la Comisaría 16 , informó en diálogo con LM Neuquén que el hecho fue advertido a las 5:30 por personal del Centro de Operaciones Policiales, quienes les dieron intervención por un presunto siniestro vial.

Al arribar a Belgrano y Las Gaviotas, constataron que había un Volkswagen Vento color gris dominio MWY 379 que había quedado mirando al oeste, sobre la margen sur.

"El conductor perdió la conducción y ocasionó un siniestro donde chocó contra dos postes, un cartel de señalización que quedaron dañados y un árbol, los postes quedaron colgados de los cables de luz", señaló Argüello quien agregó que el conductor ya se había dado a la fuga.

choques oeste destrozos

El auto quedó como evidencia de todos los siniestros: el frente totalmente destruido, así como el lateral derecho, las cubiertas destrozadas y los airbags activados. Las imágenes muestran el daño que afecta a la zona de San Lorenzo, donde, incluso, se evidenció la velocidad que alcanzó el auto dado que un árbol fue arrancado de raíz.

Múltiples infracciones

En tanto, los efectivos policiales tomaron contacto con la Cooperativa CALF para reemplazar los postes de luz que fueron derribados en el choque. De acuerdo a lo informado, alrededor de las 9 de la mañana arribarían para realizar las tareas.

A su vez, le dieron intervención a la Subsecretaría de Medioambiente y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén. "Se mantuvo comunicación con Francisco Baggio, de tránsito municipal, quien envió a personal de tránsito para labrar las infracciones correspondientes".

De esta manera, en total, el autor de los choques sumó cuatro infracciones: por contaminación ambiental por la pérdida de aceite que tiñó la calle, por la conducción temeraria que se deriva de las consecuencias del siniestro, por darse a la fuga, y daños ocasionados en la vía pública, a los postes y el cartel de la calle Belgrano tirado en la esquina.

WhatsApp Image 2025-11-14 at 09.18.30

Quién se hizo cargo de los choques y destrozos

Ante la ausencia del conductor, los policías se disponían a hacer las averiguaciones pertinentes para encontrar al dueño del auto. Sin embargo, sorpresivamente apareció un hombre que dijo ser pariente del propietario y se hizo responsable de la situación.

"Espontáneamente, se hizo presente el padre del autor, se está haciendo responsable de la situación, policialmente no se insta acción penal", confirmó el comisario, mientras que aseguró que todas las infracciones quedarán a disposición de un juzgado del tribunal de faltas.

En este sentido, las infracciones se realizaron de oficio al padre, quien manifestó que desconoce el paradero del joven. "Dice que no sabe dónde está, puede ser que si sepa, que esté alcoholizado, se haya llevado a su hijo", deslizaron fuentes policiales consultadas.

choques oeste destrozos (4)

En tanto, cabe señalar que el auto continúa en el lugar mientras se realizan las diligencias. El tránsito está liberado, dado que el vehículo terminó junto a la vereda, como si hubiera estacionado.