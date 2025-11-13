Fuerte choque en Gatica y las vías: dos personas fueron hospitalizadas

El choque ocurrió a media mañana entre un auto y una moto. Es el cuarto choque en la jornada del jueves.

Este jueves comenzó agitado desde choques a inspectores de tránsito en la madrugada, borrachos estrolados contra postes y descuido de una moto que impactó contra una camioneta en la Avenida Mosconi. En este contexto, a media mañana se registró un cuarto choque entre un auto y una moto, por el cual dos personas que debieron ser hospitalizadas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10, en Gatica al 200 , frente a la calle 12 de septiembre y las vías del tren. Los protagonistas fueron un conductor de un Peugeot 208 y una moto Zanella donde circulaban dos personas que resultaron heridas y fueron atendidos por una ambulancia del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén que los trasladó al hospital Bouquet Roldán.

En el lugar se hizo presente un móvil policial que cortó el tránsito de manera preventiva, frente a la escuela primaria 74, hasta tanto se realicen las pericias accidentológicas en dicha esquina.

De acuerdo a lo informado por la Policía de Tránsito a LM Neuquén, la dinámica del hecho fue en circunstancias de que el auto conducido por un joven de 19 años circulaba por calle 12 de septiembre en sentido Este. Luego de cruzar la intersección con calle Gatica, fue chocado por la moto que circulaba por calle Gatica sentido Sur. En tanto, informaron que la documentación estaba en orden y el control de alcoholemia al conductor del Peugeot dio negativo.

Caos de tránsito por un choque en ex Ruta 22: médicos que pasaban por el lugar asistieron a la motociclista

Esta mañana a las 7:30 ocurrió un fuerte choque sobre la Avenida Mosconi, ex Ruta 22 a la altura de calle Chubut. Los protagonistas fueron el conductor de una camioneta y una motociclista que sufrió heridas. Cuando todavía no llegaba la ambulancia ni policías de tránsito, un grupo de médicos que circulaba por el sector comenzaron a asistir a la mujer.

De acuerdo a lo relevado, se trató de una camioneta Chevrolet S10 y una moto de baja cilindrada que circulaban por el mismo carril, en dirección a Cipolletti. Por motivos que se desconocen y se tratan de establecer, la moto impactó sobre la camioneta.

En la zona se generó un fuerte caos vehicular con 200 metros de fila, por lo que se registraron demoras en la mano de la ruta hacia la vecina localidad. A medida que advertían la secuencia, los automovilistas comenzaron a tomar el desvío por colectora.

choque moto camioneta mosconi

Cómo fue el choque

De acuerdo a los testimonios recabados por el móvil de LU5, la mujer manejaba una Honda 110 esquivando y zigzagueando en medio de los vehículos. Una camioneta Eco Sport blanca frenó ante la luz roja del semáforo de Chubut, y la moto impactó en la parte trasera "volando" y cayendo fuertemente en el asfalto.

A pesar de que llevaba puesto casco y guantes, las lesiones revistieron de gravedad. En el sector de la multitrocha donde quedó tirada se escucharon los gritos de dolor de la mujer que habría recibido un fuerte golpe en el costal izquierdo. Afortunadamente, un médico conducía una camioneta justo detrás suyo, camino a la escuela de sus hijos. Al observar la secuencia, bajó y le brindó asistencia inmediata. Al mismo tiempo, otro médico que coincidió en el lugar, también acudió al auxilio de la mujer golpeada.

"La moto iba a sobrepasar por el carril de la izquierda, y el auto frenó porque veníamos todos prestando atención a los semáforos, cambian en seguida y hay mucho tráfico. La moto golpeó al auto por atrás y ahí salió volando y herida la mujer, nosotros paramos, tuvo mucha suerte", manifestó la pareja del médico que intervino.

Accidente en la multitrocha moto

En tanto, luego de una espera de más de quince minutos, la ambulancia del SIEN, encontró a la mujer consciente sobre la cinta asfáltica, y comenzó las tareas de asistencia, para su traslado al hospital Castro Rendón.