Alerta amarilla por vientos fuertes para este domingo 23 de noviembre: la provincia afectada

Este domingo 23 de noviembre una provincia argentina está baja alerta meteorológica por vientos fuertes , así lo comunicó el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ). El pronóstico del clima para el resto del país, las temperaturas ocsilarán entre los 15°C y 31°C.

La provincia bajo alerta amarilla por vientos fuertes es San Luis , en donde se prevén vientos del sector norte con velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que pueden alcanzar los 65 kilómetros por hora , con posibilidad de superar esos valores de manera local.

Este lunes , sin embargo, la alerta se extenderá a más regiones del país, inclusive la provincia de Buenos Aires . Además de los distritos bonaerenses, se verán afectados nuevamente San Luis y el sur de la provincia de La Pampa .

Clima. vientos

Recomendaciones por vientos fuertes

Frente a este escenario de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

El pronóstico para el país

El tiempo en el AMBA: Para este domingo, en la ciudad de Buenos Aires se espera una jornada que comenzó despejada en la mañana y seguirá así durante el mediodía, con temperaturas que irán entre los 14°C y los 24 grados. Hacia la tarde aumentará la nubosidad y se prevé un cielo ligeramente nublado. El lunes, en tanto, se anticipa un leve ascenso de la temperatura, lo que marcará una tendencia que se mantendrá durante los días siguientes y el resto de la semana.

Clima

En la provincia de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense, por otro lado, el pronóstico es similar: la nubosidad irá en aumento a lo largo de la jornada, las mínimas comenzaron en 15°C y se prevén máximas de 27°C. Para el lunes se esperan ráfagas que podrían llegar a 50 kilómetros por hora, mientras que para el resto de la semana se proyectan condiciones estables y un incremento general de la temperatura.

En el resto del país, las temperaturas presentarán un amplio rango térmico. Córdoba registrará valores entre 15°C y 30°C, mientras que en Tucumán se prevén entre 17°C y 31°C. En Santa Fe y Entre Ríos las marcas se moverán entre 11°C y 27°C y 11°C y 26°C, respectivamente. En el noroeste, Jujuy y Salta tendrán temperaturas entre 15°C y 30°C, mientras que Misiones alcanzará una máxima de 27°C con mínima de 15°C. También se esperan 33°C a 18°C en La Rioja, 32°C a 17°C en Santiago del Estero y 33°C a 18°C en San Luis.

Hacia Cuyo y la Patagonia, San Juan tendrá valores entre 20°C y 34°C, Mendoza entre 16°C y 32°C, Río Negro entre 15°C y 34°C, Chubut entre 14°C y 29°C y Santa Cruz entre 9°C y 16°C, según informó el SMN.