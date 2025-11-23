Alerta amarilla por vientos fuertes para este domingo 23 de noviembre: la provincia afectada

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre ráfagas que pueden alcanzar los 65 kilómetros por hora. El pronóstico.
Este domingo 23 de noviembre una provincia argentina está baja alerta meteorológica por vientos fuertes, así lo comunicó el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN). El pronóstico del clima para el resto del país, las temperaturas ocsilarán entre los 15°C y 31°C.
Alerta amarrilla por vientos fuertes
La provincia bajo alerta amarilla por vientos fuertes es San Luis, en donde se prevén vientos del sector norte con velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que pueden alcanzar los 65 kilómetros por hora, con posibilidad de superar esos valores de manera local.
Este lunes, sin embargo, la alerta se extenderá a más regiones del país, inclusive la provincia de Buenos Aires. Además de los distritos bonaerenses, se verán afectados nuevamente San Luis y el sur de la provincia de La Pampa.
Recomendaciones por vientos fuertes
Frente a este escenario de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar los elementos que puedan volarse.
- Mantenerse informado por autoridades.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- No sacar la basura.
- Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estar atento ante la posible caída de granizo.
El pronóstico para el país
El tiempo en el AMBA: Para este domingo, en la ciudad de Buenos Aires se espera una jornada que comenzó despejada en la mañana y seguirá así durante el mediodía, con temperaturas que irán entre los 14°C y los 24 grados. Hacia la tarde aumentará la nubosidad y se prevé un cielo ligeramente nublado. El lunes, en tanto, se anticipa un leve ascenso de la temperatura, lo que marcará una tendencia que se mantendrá durante los días siguientes y el resto de la semana.
En la provincia de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense, por otro lado, el pronóstico es similar: la nubosidad irá en aumento a lo largo de la jornada, las mínimas comenzaron en 15°C y se prevén máximas de 27°C. Para el lunes se esperan ráfagas que podrían llegar a 50 kilómetros por hora, mientras que para el resto de la semana se proyectan condiciones estables y un incremento general de la temperatura.
En el resto del país, las temperaturas presentarán un amplio rango térmico. Córdoba registrará valores entre 15°C y 30°C, mientras que en Tucumán se prevén entre 17°C y 31°C. En Santa Fe y Entre Ríos las marcas se moverán entre 11°C y 27°C y 11°C y 26°C, respectivamente. En el noroeste, Jujuy y Salta tendrán temperaturas entre 15°C y 30°C, mientras que Misiones alcanzará una máxima de 27°C con mínima de 15°C. También se esperan 33°C a 18°C en La Rioja, 32°C a 17°C en Santiago del Estero y 33°C a 18°C en San Luis.
Hacia Cuyo y la Patagonia, San Juan tendrá valores entre 20°C y 34°C, Mendoza entre 16°C y 32°C, Río Negro entre 15°C y 34°C, Chubut entre 14°C y 29°C y Santa Cruz entre 9°C y 16°C, según informó el SMN.
Te puede interesar...
Leé más
Alerta naranja por tormentas severas en varias zonas del país
Vientos de casi 100 km/h, tormenta eléctrica y fuertes lluvias: el SMN emitió alerta amarilla
La empresa de electrodomésticos que cierra una sucursal y genera preocupación en la Patagonia
-
TAGS
- alerta
- vientos
- pronóstico
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario