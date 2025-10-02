Desarticularon otro kiosco narco que operaba en Zapala: secuestraron droga, una escopeta y plata

La investigación permitió detectar que las operaciones de microtráfico se realizaban desde dos viviendas, que fueron allanadas.

Luego de algunas semanas de investigación, la Policía logró desarticular otro kiosco narco que operaba en Zapala y demorar al principal sospechoso. Se secuestró droga, dinero y otros elementos de interés.

Según informó la Policía, las pesquisas de la División Antinarcóticos Zapala comenzaron el mes pasado tras detectarse movimientos compatibles con la venta de drogas en uno de los domicilios, ubicado en el barrio Don Bosco de esa localidad, lo que motivó la intervención judicial de la Fiscalía Única de Coordinación de Jefatura Zapala.

Esta causa es una más de las tantas que se vienen realizando en el marco de la desfederalización de la lucha contra el microtráfico en la provincia de Neuquén, cuya campaña se ha visto reforzada con la difusión de la app Neuquén Te Cuida y del código QR creado por la fiscalía para receptar denuncias anónimas. Esto ha llevado a desbaratar en pocos meses numerosas bocas de expendio, se ha arribado a las primeras condenas para los responsables del delito y también se han derribado las primeras viviendas que eran utilizadas como kioscos narco.

zapala-mafalda-1200-vale.jpg

Como resultado de este último allanamiento, que se ordenó y concretó el miércoles de esta semana, una persona quedó a disposición de la Justicia y se secuestraron en dos viviendas que al parecer funcionaban en conjunto distintos elementos de interés: 8,21 gramos de marihuana; 17,38 gramos de cocaína, una balanza de precisión, una escopeta calibre 28 con cartuchería, dinero en efectivo por $258.000, teléfonos celulares y otros objetos de pertinencia para la causa.

En el operativo participaron efectivos de la División Antinarcóticos Zapala con la colaboración de personal de Antinarcóticos Chos Malal, empleando tres vehículos oficiales y un total de 14 efectivos.

Derribaron otro kiosco narco en Plaza Huincul

En el marco del plan provincial contra el microtráfico de drogas, el lunes fue demolido un kiosco narco del barrio Otaño de Plaza Huincul que era utilizado por una banda con ingresos multimillonarios. Se trata de la cuarta demolición realizada en los últimos dos meses, luego de los operativos en Neuquén capital, Centenario y San Martín de los Andes.

El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal general José Gerez, el ministro de Seguridad Matías Nicolini, el intendente Claudio Larraza y el jefe de la Policía provincial Tomás Díaz Pérez. La demolición fue ejecutada por la Municipalidad de Plaza Huincul, con autorización de un decreto del jefe comunal.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la casa pertenecía a una organización delictiva integrada por al menos siete personas imputadas en agosto por asociación ilícita y tráfico de drogas.

kiosco narco demolicion plaza huincul

La investigación se motorizó gracias al movimiento sospechoso de grandes sumas de dinero que no coincidían con la falta de trabajo registrado de los implicados.

En suma, se detectaron transacciones por más de 160 millones de pesos en billeteras virtuales, presumiblemente vinculados a la venta de estupefacientes.

“Este plan de acción conjunto sigue su curso. Es la cuarta casa de drogas que se derriba y además hemos secuestrado y decomisado bienes para que cumplan una función social y sirvan para combatir el mismo tráfico de drogas”, destacó Gerez en diálogo con la prensa.