Juicio Daniel Solano ll: qué resolvió el tribunal contra los tres policías acusados

Este jueves el tribunal de juicio de General Roca resolvió las responsabilidades de los uniformados por la muerte del trabajador golondrina en 2011.

Los tres acusados de haber participado en el crimen y desaparición de Daniel Solano con sus abogados defensores.

El Tribunal de Juicio de General Roca dio a conocer este jueves el veredicto de culpabilidad de Walter Raúl Etchegaray por el delito de vejaciones. Además, se dictaminó su no culpabilidad como partícipe necesario en el homicidio agravado de Daniel Solano.

El debate oral y público se realizó entre el 22 y el 29 de septiembre. El Tribunal estuvo conformado por los jueces Alejandro Pellizzón, Maximiliano Camarda y Natalia González.

Respecto de Cristian Gustavo Toledo y Ceferino Sebastián Muñoz , se determinó la no culpabilidad por encubrimiento agravado en el homicidio y por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“El Tribunal entendió que la prueba producida en el juicio no alcanzó para establecer la responsabilidad de los imputados Toledo y Muñoz como autores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con encubrimiento agravado”, agregó.

La misma decisión se tomó respecto del imputado Walter Raúl Etchegaray. Para el Tribunal, no se probó el dolo en su conducta. En cambio, se dictó su culpabilidad por el delito de vejaciones.

El juicio de cesura determinará ahora el monto de la pena correspondiente al acusado. Para ello, aun la Oficina Judicial debe fijar la fecha. En tanto, las partes deberán ofrecer pruebas dentro de los cinco días hábiles.

La querella fue representada por Leandro Aparicio. La defensa estuvo a cargo de Nicolás Suárez Colman, Miguel Salomón y Gustavo Viecens, mientras que la Fiscalía fue representada por María Teresa Giuffrida.

Daniel Solano era un trabajador golondrina de 27 años de edad, oriundo de la provincia de Salta, que había llegado al Valle Medio rionegrino en 2011 para la cosecha de manzanas.

La madrugada del 5 de noviembre de 2011 desapareció en Choele Choel, luego de un episodio de violencia policial del que fue víctima en la vereda de un local bailable de esa ciudad. Su cuerpo nunca fue encontrado.

En 2018, el Tribunal de General Roca condenó a prisión perpetua a siete policías rionegrinos que prestaban servicios en Choele Choel por el homicidio de Daniel Solano.