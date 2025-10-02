Un borracho abandonó su auto, incrustado entre una casa y un árbol, en plena calle Alderete

El accidente tuvo lugar en pleno centro neuquino, este jueves por la madrugada. Vecinos aseguran que viajaba un grupo en el auto y se dieron a la fuga.

Los vecinos de Área Centro Este despertaron este jueves con un escenario insólito: un auto incrustado entre una vivienda y un árbol, en estado de abandono. El hecho ya se califica como un accidente protagonizado por un borracho al volante, pero lo cierto es que nadie se ha hecho presente para reclamar el vehículo.

Según trascendidos, el accidente tuvo lugar este jueves por la madrugada en la esquina de calles Entre Ríos y Alderete, alrededor de las 5. Los protagonistas son un misterio, ya que se dieron a la fuga del lugar, donde dejaron abandonado el Peugeot 208 color blanco en el que se trasladaban, en una posición un tanto insólita. Tan insólita que más que un accidente, parece dejado así a propósito.

Las sospechas, no obstante, apuntan a un conductor claramente borracho, ya que el vehículo quedó incrustrado entre las rejas del exterior de una casa y un árbol apostado en la vereda. El auto sufrió algunos daños en sus laterales producto del arrastre entre los obstáculos, pero a pesar de eso, los ocupantes pudieron salir.

El chirrido de la carrocería y el ruido de corridas fue lo que despertó a algunos vecinos de las inmediaciones, que aseguran que un grupo de personas se bajó del auto y huyó al grito de "vamos, vamos", en un intento desesperado por no ser descubiertos en la noche.

choque borracho alderete (2)

También se escuchó el sonido de arranque de otro auto, por lo que se cree que los responsables del Peugeot huyeron con ayuda de otra persona.

Por el momento, la Policía no ha brindado detalles al respecto, pero se estima que ya se analizan cámaras de seguridad de las inmediaciones para dar al menos con el conductor responsable y retirar el vehículo, que permanece en la vereda y ha despertado numerosas quejas de los vecinos.

Afortunadamente, la vivienda no habría sufrido daños.

Borracho al volante Alderete y Entre Rios

Borracho al volante perdió el control y quedó "incrustado" en un poste

Un grave accidente de tránsito ocurrió a principios de septiembre en el Casco Viejo de Centenario y pudo haber terminado en tragedia por un borracho al volante. Un Chevrolet Prisma Joy gris ingresó desde la Ruta 7 por la primera rotonda y, al tomar calle Antártida Argentina en dirección al Casco Viejo, perdió el control a gran velocidad.

Según detalló el jefe de Tránsito de Villa Obrera, Damián Jorquera, a LMNeuquén el desencadenante fue que el auto primero impactó con su lateral derecho contra un poste de alumbrado público, despistó y se incrustó en otro poste. El auto quedó prácticamente “enroscado” en la estructura.

El acceso al Casco Viejo permaneció cortado mientras trabajaban efectivos de la Comisaría Quinta y del área de Tránsito. En el lugar, bomberos desplazaron el automóvil hacia un costado, pero antes un operario del EPEN revisó que la zona no presentara riesgo eléctrico.

choque auto centenario

En el lugar quedaron bicicletas tiradas, que en un primer momento hicieron temer la participación de ciclistas, pero luego se confirmó que pertenecían a los propios ocupantes del auto, quienes regresaban del trabajo y se dirigían a llevar a los dos acompañantes en sus domicilios.

Jorquera indicó que la dinámica del accidente ocurrió cuando se dirigían por calle Antártida Argentina en sentido al Casco Viejo, de este a oeste: "tocan con el lateral derecho un poste de alumbrado público, pierden control y terminan incrustrándose en el siguiente poste del alumbrado".

En el Chevrolet viajaban tres jóvenes: el conductor de 20 años y dos acompañantes de 21 y 28 años. Producto del fuerte impacto, el conductor sufrió graves traumatismos, por lo que debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios y trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón de Neuquén.