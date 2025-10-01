Un influencer murió en vivo al estrellarse con un helicóptero ultraligero

Tang Feiji, de 55 años, hacía una transmisión en la red social Douyin cuando perdió el control de su aeronave, que luego explotó.

Un influencer que creaba contenido sobre aviación murió en China tras perder el control del helicóptero liviano y estrellarse en una zona rural de la provincia de Sichuan, en el condado de Jiange. La tragedia sufrida por Tang Feiji, de 55 años, fue transmitida en vivo por la red social Douyin.

El accidente ocurrió el sábado 27 de septiembre y fue seguido en directo por más de mil personas conectadas a la transmisión realizada en aquella plataforma, similar a TikTok.

Las imágenes, que se viralizaron luego en distintas redes sociales, muestran cómo la aeronave, diseñada para ser tripulada por una sola persona, realizaba un vuelo estable hasta que comenzó a descender en picada luego de efectuar un giro brusco.

La caída del helicóptero finalizó con un impacto seco contra el piso y algunos espectadores de la transmisión creyeron que se trataba de una maniobra controlada. Sin embargo, la situación cambió luego, cuando la aeronave se incendió y explotó, generando una gran bola de fuego.

Ante ese desolador panorama, los usuarios escribieron mensajes en el chat, pidiendo ayuda. Poco después, personal médico y policial llegó al lugar y confirmó la muerte de Feiji.

En el inicio de la emisión, Tang Feiji había mostrado un aterrizaje exitoso. Sin embargo, en el segundo intento, realizado sin casco ni paracaídas, perdió el control de la nave, que giró de manera repentina y terminó precipitándose.

El video también registró el instante en el que, tras unos segundos en el suelo, la estructura del helicóptero comenzó a arder hasta que se produjo una explosión que no hizo más que incrementar las llamas.

El "influencer" Tang Feiji murió al estrellarse el helicóptero ultraligero que él mismo fabricó, mientras lo mostraba en vivo para sus seguidores de redes sociales.

pic.twitter.com/RG8swN7N9O — Trending+News (@tmasnews) September 30, 2025

Entre los comentarios de los usuarios se leyeron algunos pedidos desesperados como “¡Sálvenlo!” y “¡Llamen a emergencias!”.

De momento, no se reveló ninguna hipótesis sobre la causa de la pérdida de control de la aeronave. De todas maneras, las autoridades locales iniciaron una investigación para poder establecer los motivos del accidente.

Quién era Tang Feiji, el influencer que murió en un accidente

Tang Feiji nació en Guangyuan en 1970 y se convirtió en los últimos años en una figura reconocida en Douyin, donde compartía contenido relacionado con la aviación, lo que le valió el apodo de “Tang Aeronave”. Sus transmisiones en vivo eran seguidas por miles de personas interesadas en sus demostraciones y vuelos experimentales.

En 2024, el creador de contenido, que vivía en Sichuan y generalmente mostraba vuelos en directo, adquirió un helicóptero coaxial de rotores gemelos de un solo asiento, con un peso de 115 kilogramos y un valor de 350.000 yuanes (49.000 dólares).

La aeronave alcanzaba hasta 600 metros de altitud y podía superar los 90 kilómetros por hora. Según había declarado en sus transmisiones, no consideraba necesario contar con licencia de piloto para manejarla.

Feiji ya había protagonizado incidentes menores con aeronaves, al menos dos de ellos relacionados con fallas en el indicador de combustible que habían provocado descensos bruscos desde menos de 10 metros de altura, aunque en esos episodios no sufrió heridas graves.

Luego de confirmarse su muerte en el trágico accidente, la familia de Feiji colocó en modo privado a su perfil en Douyin.