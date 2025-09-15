Marian Izaguirre, quien tenía 4 millones de seguidores, había sido reportada como desaparecida y localizada cinco días después en Morelia, México.

Los últimos mensajes de Marian Izaguirre, la influencer que murió tras una semana internada en México

Flor Marian Izaguirre Pineda tenía 23 años y era conocida como Marian Izaguirre por sus 4 millones de seguidores en TikTok . Fue por esa masividad, precisamente que la desaparición de la influencer mexicana, reportada el último 2 de septiembre, pero registrada un día antes, no pasó desapercibida.

La red social se inundó de mensajes de apoyo hacia la creadora de contenido que, según la Alerta Alba emitida por el Estado de Michoacán había sido vista por última vez el 1 de septiembre, alrededor de las 18 horas.

El reporte oficial indicó además que Flor Marian estaba a bordo de un vehículo KIA Río, de color rojo, en la ciudad de Uruapan, Michoacán, y que desde ese momento se desconoció su paradero. “ Se teme por su integridad , ya que puede ser víctima de algún delito”, se destacó en el texto.

Cinco días después de su desaparición, la joven fue encontrada en un hotel de Morelia, la ciudad más extensa y poblada de Michoacán, ubicada a poco más de 100 kilómetros de Uruapan.

Su estado de salud no era el mejor y ante ese panorama la trasladaron al Hospital de la Mujer. "Fue atendida por paramédicos y llevada a un hospital", se informó oficialmente.

Las hipótesis sobre la muerte de la influencer

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio detalles sobre la influencer luego de su aparición. “Lo que estamos haciendo ahorita es todo por salvarle la vida, por el estado crítico de salud que presenta está en cuidados intensivos”, dijo.

En una conferencia de prensa, el funcionario admitió además que su desaparición pudo estar vinculada a un caso de violencia intrafamiliar. "Todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan", dijo poco después de que la influencer fuera encontrada.

Más allá de estas presunciones, hasta este lunes no habían trascendido las razones que llevaron a Izaguirre a su fatal desenlace.

Lo concreto es que un equipo multidisciplinario de servicios periciales se trasladó hasta el hospital de Morelia donde permanecía la influencer y certificó su muerte, para proceder con la donación de órganos que autorizó su familia.

“El Ministerio Público autorizó el procedimiento de donaciones de piel, músculo esquelético, córneas y riñones. La viabilidad de los órganos donados fue posible gracias a la rápida y coordinada actuación de las autoridades”, indicaron desde la Fiscalía del Estado de Michoacán.

Los últimos mensajes de la influencer Marian Izaguirre

La joven influencer creaba contenido relacionado con la moda y el humor. Sin embargo, desde el 20 de agosto cambió el sentido de sus publicaciones y comenzó a mostrarse con el rostro pintado como un payaso, algo que no fue pasado por alto por sus fans. En su primera publicación de ese tipo, se la ve sobre un colectivo y en parques y ferias de Uruapan, mientras suena el tema “Ojitos Mentirosos” de Banda Cuisillos.

Evento canónico que todos hemos tenido quedamos Rosa Pastel - Belanova

Cinco días más tarde, con la misma caracterización, se la ve frente a cámara junto a un mensaje sobreimpreso: “Así quedé cuando esperaba que mi casi algo fuera mi algo, pero era más mi casi nada y terminó siendo mi nada”. “Evento canónico que todos hemos tenido”, dice el texto que acompaña la publicación.

Luego, en otro video compara el amor con un “choclo”, aunque aclara que el maquillaje no tenía “nada que ver”, hasta llegar a su última publicación, la que más preocupó a sus seguidores.

“Todas las promesas de mi amor se irán contigo. ¿Por qué te vas?”, suena la voz original de Jeanette, mientras Marian hace playback y parece llorar.

Todas las promesas de mi amor se irán contigo por que te vas? #payaso #trend sonido original - Michee

Esa última publicación se llenó de mensajes de dolor de sus fans tras conocerse la noticia de su muerte. “Descansa en paz flor, lo poco que te conocí eras una niña maravillosa, con una sonrisa que no se iba nunca. Eres un ángel y siempre lo fuiste”, decía uno de ellos.