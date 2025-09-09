Filtraron el video íntimo de una influencer junto al cantante Beéle: "Una de las traiciones más crueles"

Las imágenes hicieron estallar las redes sociales. La influencer apuntó contra el popular artista por la difusión del video.

Las redes sociales estallaron con la filtración de un video íntimo de Beéle y su exIsabella Ladera. El cantante colombiano y la influencer venezolana ya no son pareja, pero volvieron a ser el tema de conversación en las últimas horas por este video sexual convirtiéndose en tendencia.

Usuarios de X (ex Twitter), Instagram, Facebook y TikTok comenzaron a compartir imágenes, montajes, clips editados y frases irónicas que abordaban el escándalo desde un ángulo humorístico. A pesar de la gravedad del hecho y del pronunciamiento público de la modelo, que aseguró sentirse “devastada”, las redes sociales no detuvieron el fenómeno de burlas.

Por el momento, el cantante de 22 años no emitió ninguna declaración al respecto, como si lo hizo Isabella . A través de su cuenta de Instagram, posteó un fuerte descargo. "Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento. Es una de las traiciones más crueles que he vivido ", comenzó.

La publicación que realizó la influencer y modelo venezolana, en su cuenta donde acumula cerca de seis millones de seguidores, responsabilizó directamente a su ex pareja por la filtración. "Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo", reveló.

La influencer indicó que esta filtración le causó un "inmenso dolor"

La situación se intensificó cuando se recordó que Beéle, en el periodo en que aparentemente fue grabado el video íntimo, tenía el cabello teñido de rosado. Esta coincidencia avivó las sospechas sobre la posible infidelidad a su entonces esposa, justo cuando esperaban a su segundo hijo. Esto no pasó desapercibido por los internautas, quienes compararon imágenes de su celebración de paternidad con escenas editadas del video.

De igual manera Ladera, de 25 años, siguió su largo descargo e indicó: "Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia".

"Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres", sentenció la creadora de contenido, que aseguró que recibió "burlas y odio", mientras "el verdadero responsable sigue en silencio".

Ladera aseguró que no dejará que esto la destruya y que seguirá en pie, "por mí, por mi familia, y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista".

Al respecto, la joven iniciará acciones legales y desde su equipo de abogados comunicaron las medidas que pedirán sobre este contenido. El despacho legal Sonus anunció que solicitará la eliminación inmediata del material y emprenderá acciones legales contra quienes resulten responsables. Además de advertir que iniciarían procedimientos judiciales ante autoridades nacionales e internacionales en defensa de la privacidad de Isabella.

Quiénes son Isabella Ladera y Beéle

Isabella Ladera, de 25 años, es una de las creadoras de contenido latinas más reconocidas de habla hispana, con 5,3 millones de seguidores en TikTok y 4,4 millones en Instagram. En sus videos, ella habla de deporte, ya que se ha destacado en el tenis, estilo de vida y maternidad.

Oriunda de Venezuela, la joven madre de una menor de 5 años apareció en diversos videos de artistas musicales, como Jay Wheeler, Christian Nodal, Myke Towers y Anuel AA. Su ascenso ha sido tan notable que figura entre el 1% de creadoras más influyentes a nivel global en el ámbito de bienestar y estilo de vida, según la plataforma Favikon.

Béle es un cantante de 22 años oriundo de Barranquilla que está triunfando con la fusión de ritmos urbanos y tropicales. Ha colaborado con artistas como Feid, Myke Towers, Sebastián Yatra, Nicky Jam, Maria Becerra, Marc Anthony, entre otros. Entre sus hits musicales resaltan temas como 'Loco', 'Calor', 'Vagabundo', 'Si te pillara' y más. Una de sus canciones "mi refe" se encuentra en el videoclip con Isabella.

Su vida amorosa ha sido una constante polémica. Cuando tenía 17 años comenzó una relación sentimental con Camila Rodríguez Ascanio, más conocida como Caro y cuatro años mayor a él. Se casaron en 2021, tuvieron dos hijos y a mediados del año 2024 se separaron y Cara declaró que el cantante le fue infiel.

La infidelidad habría sido con Isabella, con quien se lo vincula desde 2024, quienes ese mismo año hicieron pública su relación. La pareja protagonizó discusiones públicas y se conocía que se habían separado desde abril pasado.

En tanto, en agosto, la justicia colombiana reconoció a Beéle como víctima de violencia intrafamiliar. El proceso legal determinó que él había sufrido maltrato parte de su expareja y madre de sus hijos.