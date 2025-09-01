La Coqueta fue agredida en un boliche de Bariloche y denunció a la policia
La influencer relató en sus redes sociales el hecho que vivió en una fiesta y aseguró que la policía tuvo comentarios “transfóbicos”.
La Coqueta fue víctima de un hecho de violencia a la salida de un boliche en San Carlos de Bariloche. La influencer relató la situación en sus redes sociales, donde contó que dos hombres la agredieron y le robaron un teléfono celular y 500 mil pesos.
“Vengo a contar públicamente lo que me pasó ahora hace un rato en la Juana Bar en Bariloche. Dos pibes vinieron a agredirnos a mí, a Sofía y a Mica sin que busquemos problemas”, escribió en una historia que subió en las primeras horas del domingo.
Además, la influencer contó que fue víctima de comentarios transfóbicos de parte de la policía que se encontraba en el lugar. “Nada más feo que la policía sea transfóbica y me diga: “Yo soy femenina, ¿y vos qué sos?”, denunció La Coqueta, que recibió miles de mensajes solidarizándose por la situación vivida.
“En pleno 2025 es muy triste que pase esto. No nos ayudó en nada. Me robaron plata, pero me trataban como si la chorra fuese yo y mi grupo de amigos”, lanzó con indignación.
Tras la situación vivida, la influencer agradeció a sus seguidores: “Gracias a todas las personas que nos apoyan y comparten lo que nos pasó a mi y a mis amigas, me llena el alma, saber que no estamos solas y nos acompañan, ya sea desde un mensajito, un compartido y demás verdaderamente GRACIAS. Los quiero a todos”. Y cerró su comunicado con la frase: “esto no va a quedar impune”.
Su mamá, Silvia, compartió un mensaje en sus redes y agradeció que “Coqueta está bien” y “pude volver a abrazarla” y se mostró indignada por la situación vivida por su hija.
