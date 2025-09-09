Las salitas de 5 del Jardín 1 invadieron de alegría LMNeuquén

Los peques le pusieron mucha onda a la visita, hicieron preguntas a los periodistas y mostraron su emoción en los estudios de LMPlay.

Con mucha algarabía y sonrisas al por mayor, las salas de 5 años del turno tarde del Jardín 1 de esta ciudad recorrieron la redacción de LMNeuquén para conocer cómo es el proceso de elaboración de las noticias en las diferentes plataformas del diario.

Los peques hicieron dos visitas; la primera fue con un grupo más reducido que estuvo el martes 2 mientras que la gran mayoría vino este martes 9 de septiembre. Para destacar fue el buen comportamiento que tuvieron durante la actividad y el ida y vuelta que se generó con los periodistas.

Con el cuidado necesario del estudio de LMPlay , donde también se realizan los programas de streaming de LMN, los estudiantes posaron para la foto.

Jardin Nro 1

Los peques de la salita Verde que pasaron por el diario son: Lucas Díaz, Ximena Biondelli, Damián Sajama, Tomás Tolaba, Pérsico Maldonado, Eros Ponce Flores, Samuel Barrueto, Alaia Mardone, Benjamín Riveros Pérez, Emma Montivero, Faustino Venegas y Adara Riquelme.

En tanto, los de la salita Celeste son Genaro Fernández, Roma Tapia, Aneley Riffo, Mora Schouabs, Almendra Ramírez, Tahiel Taylor, Thiago Gimenez, Amadeo Rodríguez.

Las visitas al diario se hicieron por iniciativa de la seño María Cristina Aedo, quien vino acompañada en ambas oportunidades por los docentes Romina Farías, Federico Robbiati y Silvana Marín. La directora Sandra Velásquez se sumó en el segundo recorrido.

SFP visita Jardin Conejito 11 Sebastián Fariña Petersen

Como parte de la actividad, los chicos elaboraron una serie de preguntas que presentaron en una afiche para que los periodistas respondieran. Esa tarea la habían trabajado en clase.

Jardin n°1 Sala Celeste y verde 01

También nos regalaron un afiche que tuvo mucha producción en las aulas de las salitas Verde y Celeste. Ambos ya lucen en las paredes de la redacción.