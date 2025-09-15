La estremecedora carta que dejó el principal acusado por el asesinato de Charlie Kirk

Aunque aún se desconocen las causas detrás del crimen, el director del FBI dio a conocer la información de las misivas.

Tras el asesinato de Charlie Kirk, se conocieron detalles de la estremecedora carta que escribió el presunto asesino antes del ataque.

Tyler Robinson , principal sospechoso del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk en un evento en la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos , había escrito una carta anticipando el ataque: “Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar”, decía el papel.

La noticia fue confirmada por el director del FBI, Kash Patel. “La nota fue escrita antes del tiroteo, estaba en la casa del sospechoso”, dijo Patel este lunes a Fox News.

“Desde entonces supimos de la nota y aunque fue destruida, encontramos evidencia forense de la misma y confirmamos lo que decía gracias a nuestra postura agresiva en las entrevistas con el FBI”, añadió.

Tyler Robinson, de 22 años, fue detenido el viernes acusado de ser el responsable del crimen ocurrido en la Universidad del Valle de Utah.

Durante la entrevista, Patel también reveló que se encontró ADN coincidente con el de Robinson en el lugar donde se escondió el tirador de Kirk, así como en la toalla que cubría el arma homicida cuando el asesino la abandonó en el bosque.

Según el jefe del FBI, Robinson no está cooperando con los investigadores y aún no hay una hipótesis firme sobre el motivo del asesinato. Mañana, el principal acusado deberá declarar por primera vez ante el tribunal.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, señaló que a Robinson no le gustaba Kirk y que era posible que se hubiera “radicalizado” en Internet.

charlie kirck “Lo condujeron a una comisaría y ahí se encuentra en estos momentos”, indicó el presidente estadounidense.

Además, confirmó que los investigadores determinaron que Robinson estuvo bromeando con conocidos en la plataforma de mensajería Discord después de que varios notaron que se parecía al tirador de Kirk: “Esas conversaciones sin duda estaban ocurriendo y no creían que fuera él; todo era broma hasta que admitió que sí lo era”.

Según los mensajes obtenidos por The New York Times, un usuario de la plataforma comenzó compartiendo las imágenes de vigilancia y etiquetando el nombre de usuario de Robinson. Ante esta situación, el sospechoso respondió casi inmediatamente: “Mi doble está tratando de meterme en problemas”.

“¡Tyler mató a Charlie!”, bromeó otro usuario en el chat grupal el jueves por la tarde.

Las autoridades tardaron casi dos días en identificar y arrestar a un sospechoso, lo que las obligó a publicar fotos de vigilancia del hombre capturado por las cámaras que vestía una camiseta oscura de manga larga, pantalones largos, anteojos de sol y una gorra de béisbol con un triángulo en la universidad.

En ese contexto, los investigadores hablaron con los familiares de Robinson y allanaron su casa.

Los registros estatales indican que Robinson está registrado para votar, pero no está afiliado a ningún partido político y figura como inactivo, lo que significa que no votó en las dos últimas elecciones generales. Sus padres, además, están registrados como republicanos.

Quién es Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Tyler Robinson, creció en un vecindario tranquilo en Washington, Utah, y fue descrito por familiares y vecinos como un joven reservado y aficionado a los videojuegos. Su madre publicaba regularmente en redes sociales sobre sus logros académicos, destacando su promedio perfecto de 4.0 en la secundaria y su excelente puntaje en el examen para la admisión universitaria en Estados Unidos.

En 2021 recibió una beca presidencial de 32.000 dólares para estudiar en la Universidad Estatal de Utah, aunque abandonó tras un semestre. También cursa actualmente el tercer año del programa de aprendizaje de electricidad en Dixie Technical College en St. George, Utah.

Tyler Robinson Charlie Kirk

“Este chico es un genio, y espero que elija una universidad en Utah y se quede cerca”, escribió su madre en redes sociales años atrás. Vecinos como Kristin Schwiermann recordaron a Robinson como “tranquilo, inteligente, con amigos y una familia muy unida en un barrio unido… ¿Quién hace eso?”

Las autoridades indicaron que Robinson había mostrado un cambio en sus inclinaciones políticas en los últimos años. El gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó que “un miembro de la familia dijo a los investigadores que Tyler se había vuelto más político y, durante una cena reciente, mencionó el evento de Kirk y discutió por qué no les gustaba y los puntos de vista que tenía”.