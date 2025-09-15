Cayó uno de los narcos más buscados de Santa Fe: lo hallaron escondido en un baño

Waldo Alexis Bilbao, considerado uno de los principales narcos de la provincia de Santa Fe , fue finalmente detenido en Rosario después de permanecer prófugo desde 2023 . El arresto se concretó en la madrugada del sábado, durante un allanamiento en un departamento ubicado en la calle Colón al 1200, a pocas cuadras del Monumento a la Bandera.

Los uniformados descubrieron que el hombre se ocultaba en un insólito escondite construido dentro del baño de su propia vivienda . Su captura puso fin a una extensa persecución que se prolongó por casi dos años y que había mantenido en vilo a las fuerzas de seguridad.

El operativo estuvo a cargo de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y de la Unidad de Acciones Especiales de la provincia. Tras irrumpir en el domicilio, los agentes inspeccionaron cada ambiente hasta llegar al baño, donde notaron una puerta metálica camuflada en la pared.

Al abrirla, encontraron un pasadizo que conducía a un espacio reducido, de difícil acceso, conectado al interior del edificio. Allí estaba Bilbao, intentando pasar desapercibido. La guarida había sido diseñada para retrasar un posible allanamiento, pero terminó siendo su trampa. En la vivienda también se encontraban su pareja y otros familiares, sorprendidos por el despliegue policial.

Captura de narco en Rosario

Una vez localizado, Bilbao fue obligado a tirarse al piso. Los efectivos lo esposaron con precintos y le pidieron que se identificara. “¿Cómo te llamás?”, preguntó uno de los policías. “Waldo… Alexis… Bilbao”, respondió el prófugo, consciente de que la huida había terminado. La escena fue registrada en video y difundida posteriormente, mostrando cómo el escondite, aunque ingenioso, no logró evitar el final de su clandestinidad.

Dos años de persecución

El hombre, de 45 años, estaba en la lista de los más buscados de Santa Fe desde octubre de 2023, cuando junto a su hermano Brian logró escapar de una serie de allanamientos que golpearon a la organización narco que ambos dirigían. Desde entonces, había logrado mantenerse oculto gracias a una red de protección que incluía testaferros, viviendas de seguridad y estrategias de disimulo.

Para lograr su captura, el Juzgado Federal Nº3 de Rosario había emitido una orden de captura de alto perfil y el Ministerio de Seguridad ofrecía una recompensa de 40 millones de pesos por datos certeros sobre su paradero.

La red de los hermanos Bilbao

Las investigaciones judiciales revelaron que los Bilbao estaban al frente de una estructura criminal con ramificaciones en varias provincias. Waldo se ocupaba principalmente del manejo de los fondos y de canalizar el dinero hacia actividades de lavado, mientras que Brian, aún prófugo, era señalado como el encargado de coordinar la logística del narcotráfico.

La red disponía de avionetas para el transporte de cocaína, utilizando como pista un campo en la localidad de Carrizales, a 65 kilómetros de Rosario. Desde allí, la droga se distribuía hacia Córdoba y Buenos Aires. Los expedientes señalan que cada kilo de cocaína se comercializaba en el mercado ilegal a 5.400 dólares, lo que generaba ingresos millonarios.

El historial de Waldo Bilbao ya estaba marcado por causas vinculadas al narcotráfico. En abril de 2019 había sido arrestado con casi 600 gramos de cocaína y procesado por tenencia con fines de comercialización. Recuperó la libertad poco después, y lejos de replegarse, expandió las operaciones junto a su hermano. Los dos fueron catalogados por la justicia como líderes de una organización con alto poder de fuego y capacidad de corrupción. Su permanencia en la clandestinidad desde 2023 demostraba no solo la peligrosidad, sino también los recursos con los que contaban para eludir a las autoridades.

Para las fuerzas de seguridad, la detención de Waldo Alexis Bilbao significó un avance importante en la lucha contra el narcotráfico en la región. Sin embargo, la misión aún no está cumplida. Brian Bilbao, señalado como el cerebro de la organización, continúa prófugo y mantiene vigente la recompensa de 40 millones de pesos sobre su cabeza. Su captura es considerada prioritaria, ya que se lo acusa de haber mantenido el control de la red incluso tras la caída de su hermano.

La lista de los más buscados

El caso de Bilbao se suma a una serie de detenciones relevantes ocurridas en los últimos meses en Santa Fe. Desde 2024, fueron capturados al menos ocho prófugos de peso, entre ellos Mauricio Laferrara, Lisandro Contreras y Mirko Yedro. Pese a estos avances, todavía permanecen en libertad otros delincuentes de alto perfil. El más buscado es Matías Ignacio Gazzani, por quien se ofrecen 60 millones de pesos. También figuran Vicente Matías Pignata, con una recompensa de 35 millones, y Jesús Maximiliano Eusebio, acusado de asociación ilícita.