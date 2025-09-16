Presupuesto 2026: uno por uno, los anuncios del discurso de Javier Milei

El presidente defendió el equilibrio fiscal, anunció subas en áreas sociales clave y convocó a los gobernadores a acompañar su hoja de ruta.

En una cadena nacional emitida este lunes por la noche, el presidente Javier Milei presentó los lineamientos centrales del proyecto de Presupuesto 2026 , que será enviado al Congreso. Reafirmó que el equilibrio fiscal “no se negocia”, ratificó la reducción del gasto público, anticipó aumentos por encima de la inflación en áreas como salud, educación y jubilaciones, y convocó a las provincias a acompañar las reformas estructurales.

“El presupuesto no es un mero proyecto de ley, es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar al país adelante”, aseguró el mandatario, que se dirigió a los argentinos para repasar los ejes de su política económica.

Milei reiteró que el proyecto mantiene el superávit primario y que, en caso de desvíos, se ajustarán partidas para garantizarlo. “Es tal nuestro compromiso que este presupuesto presenta el menor nivel de gasto nacional sobre PBI en 30 años”, dijo.

Financiación a universidades

El presupuesto 2026 contempla $4,8 billones para las universidades nacionales, según detalló el Presidente. El anuncio llega días después de que vetara la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.

Aumento real en salud, educación y jubilaciones

Milei destacó que tres áreas sensibles tendrán incrementos superiores a la inflación proyectada:

Salud: +17% real

Jubilaciones: +5% real

Educación: +8% real

Además, se anunció un 5% de aumento real para pensiones por discapacidad.

Convocatoria a gobernadores

“Estoy seguro de que trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograrlo”, dijo Milei al convocar a las provincias a apoyar el proyecto. También se anunció la inclusión de un régimen de extinción de obligaciones recíprocas con las provincias.

Prohibición de financiamiento con emisión

El Presupuesto 2026 prevé que el Tesoro no podrá financiarse a través del Banco Central, como forma de blindar el esquema monetario.

Reforma impositiva y “presunción de inocencia fiscal”

El proyecto incluye la creación de un régimen simplificado de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de “terminar con la idea de que todos los ciudadanos son culpables fiscales por defecto”.

Crecimiento del PBI

Según el Presidente, si se consolida el equilibrio fiscal, la Argentina podría alcanzar un crecimiento del PBI del 5% anual. Y, con reformas estructurales, llegar al 7 u 8% anual sostenido.

Milei planteó que, por primera vez, el sector público podría financiar al sector privado en grandes concesiones de infraestructura, gracias al superávit.

Sobre el cierre, Milei pidió sostener el esfuerzo y ratificó que “el rumbo está fijado en piedra”. Señaló que el Ejecutivo tiene congelados sus sueldos desde que asumió y concluyó: “Que todo este esfuerzo valga la pena”.