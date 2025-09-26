Un matrimonio de turistas volcó en una curva y se salvó de milagro, cerca de la Ruta 40

Ocurrió entre las localidades de El Huecú y Colipilli. Los turistas se dirigían a Chos Malal.

Un matrimonio de turistas que visitaba el norte neuquino desde Catamarca protagonizó un fuerte vuelco y vivieron para contarlo. Cómo fue el accidente y qué los salvó.

El comisario Julio Paredes, jefe de la Comisaría 33 de El Huecú, informó a LMNeuquén que el siniestro tuvo lugar el jueves por la tarde en el sector conocido como Mallín Largo , entre El Huecú y Colipilli, sobre la ruta provincial 4 y a poca distancia del cruce con la Ruta 40.

El aviso sobre el accidente se recibió pasadas las 19 y fue hecho por otro automovilista, que vio el auto blanco de las víctimas sobre su techo en la margen izquierda de la ruta, con sentido oeste-este.

"Se trata de dos personas mayores, un matrimonio, oriundos de Catamarca, que sufrieron un despiste y autovuelco cuando se dirigían a su alojamiento en Chos Malal", detalló Paredes.

Tras dialogar con los pasajeros, se pudo conocer que habían salido milagrosamente ilesos y habían sido trasladados por otro conductor hasta el hotel en el que se iban a quedar junto con algunas pertenencias que tomaron del auto. Los turistas visitaban la zona en auto y tenían algunos días más de viaje.

Respecto del motivo del accidente, Paredes confió que "no conocían la ruta y es un lugar de muchas curvas"; en esencia, el conductor fue sorprendido por una curva cerrada y algo de pendiente y perdió el control del auto. Las pericias y entrevistas a las víctimas permitieron descartar la posible participación de otro vehículo.

No obstante, por fortuna, "ambos llevaban el cinturón puesto y parece que no iban a mucha velocidad", factores clave que los terminaron salvando, opinó el jefe policial.

En el transcurso de este viernes, se pudo ubicar la llave del auto -que el propietario había extraviado- y el rodado fue trasladado hasta la comisaría de El Huecú.

Una mujer policía volcó cuando regresaba desde Chos Malal

Una mujer policía sufrió un accidente de tránsito sobre la Ruta 40 cuando regresaba a Taquimilán desde Chos Malal, pasadas las 7 de la mañana de este jueves, cerca del aeródromo local Oscar Reguera. La joven no recibió lesiones de consideración.

El vuelco lo protagonizó la joven policía, de unos 25 años, que trabajaría en el área de Tránsito de esa localidad del norte neuquino, a bordo de un Ford Ka de color gris.

Según informaron desde el cuartel de Chos Malal, recibieron un llamado a las 7.20 sobre un accidente distante a unos 5 ó 7 kilómetros sobre la Ruta 40. “Fuimos convocados por un vuelco y que en principio no nos supieron decir si estaba atrapada o no. Cuando llegamos estaba siendo atendida por personal policial, estaba en el patrullero”, relató, el bombero de Chos Malal, Diego Castro, a LMNeuquén.

La ambulancia del hospital había llegado casi al mismo tiempo que los bomberos al lugar del accidente. “Ella es policía con residencia en Taquimilán que presta servicio en Chos Malal y se estaba volviendo a su localidad. La asistió el personal sanitario que la trasladó a la ciudad. Había sufrido golpes, iba con cinturón de seguridad, estaba lúcida, había podido salir por sus propios medios”, sostuvo Castro.

Se sospecha que se habría quedado dormida por las huellas de los neumáticos en la ruta, aunque no hay certezas el respecto ni se informó sobre las causas del vuelco.

Se desestima la participación de otro vehículo en el siniestro vial. “El accidente fue saliendo de una curva, estimamos que se haya quedado dormida y pasó un poquito de largo, Al querer volver a la ruta se produjo el vuelco. Volcó para el lado derecho, del mismo sentido de circulación”, estimó.