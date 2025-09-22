¿Donde voto en Neuquén? Consulta el padrón electoral para octubre 2025

Ya se puede verificar el padrón electoral definitivo para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Enterate cómo se hace.

Ya se puede consultar el lugar de votación para las elecciones del 26 de octubre.

Desde este martes 16 de septiembre , la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta en línea del padrón definitivo de cara a las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán el 26 de octubre de 2025 .

A través de esta herramienta, cada ciudadano puede confirmar el establecimiento de votación , la dirección , el número de mesa y el orden de sufragio .

El trámite es sencillo y se realiza de manera online en el sitio oficial: www.padron.gob.ar . Para acceder a la información es necesario completar:

Número de DNI

Género que figura en el documento

Distrito electoral (en este caso, Río Negro)

Código de validación que muestra el sistema

Con estos datos, el sistema devuelve la información precisa del lugar donde corresponde votar. Esta instancia resulta fundamental para evitar confusiones, ya que en cada elección puede haber cambios de establecimiento o mesa asignada.

padron definitivo elecciones 2025 Así se visualiza la consulta online del padrón electoral definitivo para el 26 de octubre. Captura

Qué documentos son válidos para votar

La Justicia Electoral recordó que el documento habilitado para votar será el ejemplar que figura en el padrón o uno posterior. Esto significa que no se permitirá sufragar con un DNI anterior al registrado en la base de datos.

Los formatos aceptados incluyen el DNI libreta verde, el DNI libreta celeste y el DNI tarjeta. En todos los casos, se deberá presentar el documento en buen estado para ser admitido en la mesa.

Boleta Única de Papel

La provincia renueva las tres bancas del Senado (Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell) y tres de las cinco en Diputados (Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo, Pablo Cervi).

La BUP muestra en dos tramos separados las categorías en disputa -senadores y diputados- con el nombre de cada agrupación, logos, colores asignados y las fotografías de los candidatos titulares, junto a un casillero en blanco para que el elector marque su preferencia.

El orden de aparición de los partidos fue definido en un sorteo público realizado previamente.

BUP_FINAL_CON MARCA DE AGUA_page-0001

En Neuquén participarán seis partidos y tres alianzas, con ofertas que van desde el oficialismo provincial hasta espacios nacionales, organizaciones sindicales y partidos de izquierda. El 26 de octubre, los electores de la provincia decidirán quiénes representarán a Neuquén en el Congreso Nacional.

Elecciones-en-Rio-Negro33.jpg Los rionegrinos eligen senadores y diputados nacionales. Anahí Cárdena

Importancia de verificar el padrón

La publicación del padrón definitivo se realiza 40 días antes de la elección general, como lo marca el cronograma electoral. Verificar los datos con anticipación permite a los votantes llegar preparados el día del comicio, conociendo su lugar exacto de votación y evitando contratiempos.

Además, el padrón es la herramienta oficial que legitima la participación ciudadana, ya que garantiza que cada persona pueda ejercer su derecho en la mesa que le corresponde.

Con la habilitación de la consulta online, Río Negro avanza hacia la recta final de los comicios legislativos. El 26 de octubre, miles de rionegrinos acudirán a las urnas con la Boleta Única de Papel en mano, para decidir quiénes ocuparán las bancas nacionales que representarán a la provincia en el Congreso.