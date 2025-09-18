Dónde voto octubre 2025: ya se puede consultar el padrón definitivo para las próximas elecciones

En esta nota, te contamos dónde se puede consultar el padrón definitivo para votar en las elecciones nacionales 2025 .

De cara al futuro escenario político de nuestro país, el domingo 26 de octubre de 2025 será un día determinante. ¿Por qué? Es que en esa jornada se llevarán a cabo las elecciones nacionales legislativas en la Argentina, cuyo objetivo será el de renovar bancas tanto en la Cámara de Diputados así también como en el Senado de la Nación. En este artículo, te contamos dónde se puede consultar el padrón definitivo para votar en las elecciones nacionales 2025 .

Cabe recordar que, por primera vez, en las elecciones nacionales de octubre de 2025 se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), un modelo que reúne en un mismo documento a todas las fuerzas políticas, y garantiza así que la oferta completa esté disponible en cada centro de votación.

Para consultar el padrón definitivo de las elecciones nacionales de octubre de 2025, deberá ingresarse al sitio https://www.padron.gob.ar. La otra opción disponible es enviar un mensaje al número +54 911 2455-4444 (asistente virtual chatbot provisto por la Cámara Nacional Electoral).

Cómo es la boleta para las elecciones de octubre 2025

Es oportuno reseñar que la Boleta Única de Papel (BUP) incluye un diseño que contempla que los partidos políticos se ubiquen alineados en columnas verticales, mientras que los cargos se distribuyen en filas horizontales.

A la derecha de cada categoría figura una casilla en blanco, donde el elector deberá marcar al candidato de su preferencia.

En el sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral, se especifican cuáles son los pasos para cumplimentar con el voto en las elecciones nacionales de octubre de 2025 mediante la Boleta Única de Papel:

Al llegar a la mesa en la cuál emitimos el voto, entregamos nuestro DNI al Presidente y él nos dará la boleta única con su firma y una birome.

Una vez en el cuarto oscuro, en la boleta debemos marcar la opción de nuestra preferencia sólo en un recuadro por categoría.

Luego, debemos plegar la boleta en el sentido indicado para asegurar el secreto del voto.

Finalmente, debe introducirse la boleta plegada en la urna.

En los comicios nacionales de octubre de 2025, cada elector vota para elegir Diputados Nacionales en todo el territorio de la República Argentina, y Senadores Nacionales en Capital Federal y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En total, se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2025-2029, conjuntamente con 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación para el período 2025-2031.

Cuáles son los documentos habilitantes para votar:

DNI tarjeta, incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”.

DNI libreta celeste o libreta verde.

Libreta cívica.

Libreta de enrolamiento.

Asimismo, es oportuno resaltar quiénes se encuentran exentos de votar en las elecciones nacionales de octubre de 2025: