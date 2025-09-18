País La Mañana Senado El Senado EN VIVO se prepara para rechazar el veto a la ley de distribución de los ATN

La ley fue aprobada en el Congreso el 20 de agosto. Regulaba la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional. Este jueves vuelve a la agenda.







El Senado sesionará para tratar el veto a los ATN

Este jueves se espera una sesión caliente en el Senado de la Nación. Los legisladores debatirán a partir de las 11 horas el veto presidencial al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El oficialismo se encuentra en un escenario adverso, ya que la Cámara Alta es territorio ampliamente opositor y se encamina a rechazar el veto del presidente Javier Milei. Esta medida se da en medio de un ciclo de derrotas legislativas y tensión con los gobernadores, pese a la reciente reunión con los "aliados" Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

Los ATN están conformados por fondos que se retienen antes de la distribución de la coparticipación federal de impuestos. El proyecto de ley fue impulsado en julio por los propios gobernadores; recibió en el Senado 56 votos afirmativos (hubo 57 presentes) y uno solo en contra (Luis Juez), con ausencias no solo de los libertarios sino también de aquellos senadores que responden a mandatarios que sellaron alianzas provinciales con La Libertad Avanza (LLA) y otros que juegan libres.