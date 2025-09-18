Sesión en Diputados: tras rechazar los vetos, dos votaciones más contra el Gobierno y un final escandaloso

Se aprobó la apertura de una investigación por el fentanilo contaminado que causó al menos un centenar de muertes y avanza la interpelación a Karina Milei

Luego de rechazar los vetos en Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, la Cámara de Diputados aprobó dos iniciativas que impactan en el Gobierno nacional. Por un lado, se creó una Comisión Investigadora sobre los casos vinculados al fentanilo adulterado , y por otro, se avanzó con el pedido de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , en el marco del escándalo por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Ambas decisiones se tomaron durante una sesión especial que se extendió durante más de cuatro horas y que dejó expuesta la presión de la oposición sobre temas sensibles para el oficialismo.

En este contexto, la sesión terminó en medio de maniobras para forzar la caída del quórum y un -ya clásico- cruce entre los rionegrinos, Lorena Villaverde y Martín Soria.

DIPUTADOS 2

Comisión investigadora por fentanilo

Con acuerdo entre oficialismo y oposición, la Cámara baja aprobó por unanimidad y a mano alzada la creación de una Comisión Investigadora sobre el fentanilo contaminado, con facultades para solicitar informes, convocar funcionarios y elaborar un informe final antes del 9 de diciembre de 2025.

El texto consensuado establece que la comisión deberá:

Investigar la cantidad de casos confirmados y sospechosos.

Analizar la cronología del brote y la notificación sanitaria.

Indagar sobre las responsabilidades del sistema público y privado de salud.

Evaluar el rol de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma.

HLB-Pharma-1 Laboratorio HLB-Pharma-1, productor, entre otros medicamentos, del fentanilo contaminado que mató a casi 100 personas.

La comisión estará integrada por 31 diputados de todos los bloques y tendrá capacidad para solicitar información sin limitaciones a organismos del Estado, tanto nacionales como provinciales y municipales.

Durante el debate, la diputada Silvana Giudici (PRO) destacó el consenso alcanzado y pidió que el Congreso acompañe a las familias afectadas. También sostuvo que “la crisis sanitaria tiene puntos de contacto con el narcotráfico”. Desde la izquierda, Vilma Ripoll propuso la remoción del ministro de Salud, y se acordó que los familiares de víctimas puedan participar de la comisión.

Emplazamiento para interpelar a Karina Milei por el caso ANDIS

Diputados también aprobó por mayoría un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud Pública para tratar tres proyectos de resolución que piden la interpelación de Karina Milei, el ministro de Salud Mario Lugones y el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

El origen del pedido es el caso ANDIS, tras la difusión de audios del exdirector Diego Spagnuolo, quien implicó a la secretaria general de la Presidencia en un supuesto esquema de corrupción con proveedores de medicamentos.

spagnuolo coimas andis

Entre los datos señalados durante la sesión, se mencionó que la droguería Suizo Argentina pasó de contratos por 3.000 millones de pesos en 2024 a 108.000 millones en 2025, lo que representa un aumento del 2.278%, según el diputado Itai Hagman (UP).

Los proyectos exigen detalles sobre:

Contratos y compras realizadas por la ANDIS entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.

Funcionarios responsables de cada proceso.

Justificación de las contrataciones con laboratorios y droguerías.

Las comisiones deberán reunirse el martes 23 de septiembre a las 14 horas para tratar los proyectos y emitir dictamen. La medida obliga al oficialismo a debatir formalmente el tema, que hasta ahora no había sido tratado en comisión.

Otro abrupto y forzado final de la sesión en Diputados

La extensa sesión en la Cámara de Diputados concluyó por una serie de maniobras que derivaron en la pérdida del quórum y la finalización anticipada de la jornada parlamentaria. El episodio se desencadenó tras una cuestión de privilegio elevada por la diputada rionegrina Lorena Villaverde (LLA) contra su coprovinciano y contrincante en la próxima disputa electoral, Martín Soria (UP), a quien acusó duramente en medio de la campaña rumbo al Senado.

Soria solicitó responder, pero el presidente de la Cámara, Martín Menem, no se lo permitió argumentando que no había sido aludido en una exposición general, sino señalado directamente, por lo que debía esperar su turno para presentar otra cuestión de privilegio. En ese momento, el diputado libertario Manuel Quintar pidió modificar el orden del día para tratar otro expediente, pero mientras hablaba, varios diputados oficialistas se levantaron y salieron del recinto.

La acción fue interpretada como una estrategia para hacer caer el cuórum, lo que fue advertido por Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria. “Es una moción de orden trucha”, dijo el legislador, señalando que no había cuórum para votar. Menem replicó que debía levantar la sesión conforme al reglamento, al comprobar que solo quedaban 119 diputados presentes, número insuficiente para continuar. Así, a las 21:10 y tras más de ocho horas de debate, se dio por finalizada la sesión.