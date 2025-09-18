El clima en Neuquén

Neuquén
La Mañana Plottier

Importante fuga de gas por la rotura de un caño alerta a vecinos en Plottier

El hecho ocurrió este jueves al mediodía y muchos vecinos se autoevacuaron.

Vecinos de Plottier permanecen en alerta ante una importante fuga de gas ocurrida este jueves al mediodía, en inmediaciones de una obra.

Según el testimonio de vecinos, el inconveniente surgió a raíz de la rotura de las cañerías de gas causada por una empresa privada que trabaja sobre Zabaleta y Mosconi. Señalaron que los vecinos se autoevacuaron.

En desarrollo.

