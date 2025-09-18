En los primeros 19 meses de Javier Milei, bajó la cantidad de empresas y de empleos

De acuerdo a un reporte, entre los sectores más afectados estuvieron la construcción y el empleo público.

La caída del empleo en Argentina se focalizó en las empresas grandes

La sensación del público de que la economía no marcha mejorb de lo que dice el Gobierno, tiene varias explicaciones. Una de ellas es el bajo nivel de actividad de sectores económicos que generan mayor cantidad de empleo.

Por caso, de acuerdo con datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) " entre noviembre de 2023 y junio de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 16.322 casos” .

El dato vale para i lustrar cómo afecta al mercado laboral en el sector de economía de bienes transables, donde la competitividad de las empresas es insuficiente como para poder enfrentar los altos costos laborales y de impuestos, junto con una mayor apertura comercial.

El reporte del CEPA plantea que se redujo la cantidad de empresas y personas que contrataban empleo desde el momento en que el presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada.

Pero hay que tener en cuenta que unos 50.000 puestos de trabajo corresponde a recorte de empleados públicos en la administración nacional.

Algunos de los datos más significativos en materia de perdida de empleo:

En términos absolutos, “Servicio de transporte y almacenamiento” es el sector más afectado, con una pérdida de 4.159 empleadores.

En término relativos, el sector más afectado es la “Servicios de transporte y almacenamiento”, que ha registrado una pérdida del 10,5% en el total de empleadores.

En el mismo período, se perdieron 236.139 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,40%).

puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,40%). El sector “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria” es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 89.794 trabajadores.

En términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-17,1%).

En ese sentido, el informe señala que “si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros diecinueve meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores”.

“El 99,63% del total de los casos (16.262 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,37% (60 casos)”, indica el estudio.

Por otro lado, el informe indica que “al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que entre noviembre de 2023 y junio de 2025 la expulsión de trabajadores es más significativa en las empresas de mayor porte”.

“El 72% de la pérdida de empleo (-169.278 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores. En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: -66.861 casos, explicando el 28% del total”, dice el cepa

En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores redujeron su personal 3,54% (de 4.782.973 a 4.613.695), las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación 1,32% (de 5.074.200 a 5.007.339).