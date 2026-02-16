En la Argentina hay cada vez menos trabajadores en empresas y mas independientes

Los datos oficiales indican que es una tendencia que se registra desde hace 10 años. Se aceleró en pandemia y en los años de Milei volvió a cobrar importancia. El debate por la ley laboral.

La cantidad de trabajadores cuentapropistas viene en crecimiento en Argentina, indican datos oficiales y es precisamente una de las razones por las cuales se debate una reforma en las leyes de empleo. Al mismo tiempo en que suben los independientes cae el número de asalariados.

El mercado laboral está integrado por poco más de 13 millones de personas, de las cuales el 71% es asalariada y el resto es lo que se considera independientes.

De acuerdo con un informe de la consultora Politikon Chaco, la proporción de monotributistas y autónomos viene en incremento a la vez que los que dependen de un salario está en retroceso.

"Hacia el tercer trimestre de 2025, en los aglomerados urbanos de la Argentina se registraban 13,6 millones de trabajadores en las distintas modalidades de ocupación. De ese total, el 71,9% correspondía a asalariados, el 24,5% a cuentapropistas, el 3,2% a patrones y el 0,4% a trabajadores familiares sin remuneración", señala el reporte.

El trabajo indica que "en comparación con el extremo inicial de la serie analizada (tercer trimestre de 2016), se observan cambios significativos en la participación relativa de cada modalidad", ya que "mientras que la proporción de asalariados se redujo en 3,6 puntos porcentuales, la de cuentapropistas se incrementó en 4,1 puntos porcentuales, dando lugar a una reconfiguración paulatina del mercado de trabajo urbano".

El reporte detalla que "más allá de la comparación entre los extremos de la serie, este proceso se desarrolló de manera mayormente sostenida a lo largo del período, aunque con episodios de volatilidad".

"Entre 2016 y 2020, el cuentapropismo ganó terreno de forma ininterrumpida, incrementando su participación relativa del 20,5% al 25,0%, mientras que el empleo asalariado redujo su peso en cada uno de esos años, pasando del 75,4% al 71,5%", añade el trabajo.

El estudio plantea que "esta dinámica se revirtió parcialmente en el período 2021–2023, cuando el cuentapropismo redujo su participación (del 25,0% en 2020 al 21,6% en 2023) y los asalariados recuperaron terreno (del 71,5% al 74,8%)".

El estudio agrega que "en los últimos dos años (2024–2025) volvió a observarse la tendencia inicial: los cuentapropistas incrementaron su participación en tres puntos porcentuales, hasta alcanzar el 24,5% del total, mientras que los asalariados redujeron su peso en una magnitud similar, ubicándose en el 71,9%".

"De este modo, en 2025 el cuentapropismo alcanzó su segundo nivel más alto de toda la serie analizada (solo por debajo de 2020, año atravesado por la pandemia), al tiempo que la participación del empleo asalariado registró el segundo valor más bajo del período, únicamente por encima del observado en 2020, por idénticos motivos", concluye el reporte.