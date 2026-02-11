Neuquén, entre las tres provincias con mayor generación de empleo registrado del país

Así lo reveló el último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Fue una de las tres jurisdicciones que, a nivel país, registraron crecimiento interanual del empleo formal.

El último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) posicionó a Neuquén , nuevamente, entre las tres provincias con mayor crecimiento interanual del empleo registrado en la Argentina. Registró un incremento del 0,8% y se ubicó, por segundo año consecutivo, en los primeros lugares del ranking nacional de generación de empleo formal.

El informe fue publicado por SIPA este mes, en base a datos de noviembre de 2025. En detalle, la información oficial muestra que, en términos interanuales, solo tres provincias registraron aumentos en el nivel de empleo: Santiago del Estero (+2,9%), San Juan (+2,6%) y Neuquén (+0,8%).

Además, la provincia lideró la creación de empleo en noviembre de 2025 al mostrar un incremento del +0,8%, seguida por Jujuy (+0,5%), Entre Ríos (+0,3%) y Tucumán (+0,3%) con respecto al mes anterior.

En este marco, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral Lucas Castelli destacó que, en un contexto donde la mayoría de las provincias registraron caídas en el empleo formal en el mismo período, “este desempeño ubica a Neuquén entre las pocas jurisdicciones con crecimiento interanual y consolida su posición entre las tres con mejor evolución del país”.

El funcionario recordó que, desde el inicio de la actual gestión de gobierno en diciembre de 2023, “Neuquén acumula la creación de más de 4.000 puestos de trabajo registrados, consolidándose como la provincia que encabeza el ranking en generación de empleo en ese período”.

En tanto, el Ejecutivo resaltó que "este crecimiento sostenido del empleo es resultado de las políticas públicas impulsadas por la gestión del gobernador Rolando Figueroa, orientadas a fortalecer la actividad productiva, generar condiciones de previsibilidad y acompañar al sector privado" y ponderó: "A través de medidas de ordenamiento fiscal, promoción de inversiones, apoyo a las pymes y articulación permanente con los sectores estratégicos de la economía provincial, el Gobierno del Neuquén viene consolidando un entorno favorable para la generación de trabajo formal y el desarrollo de oportunidades para las familias neuquinas".

Neuquén creció un 2,2% y encabeza el podio de empleo privado en el país

En enero pasado se dio a conocer un informe comparativo sobre el empleo privado registrado durante octubre de 2025, donde solo tres provincias lograron superar los niveles de 2023, con Neuquén a la cabeza. Si se toma como referencia noviembre de 2023 (mes previo al cambio de gestión), el país aún se encuentra 2,8% por debajo de aquel nivel, lo que equivale a la pérdida de 176.908 puestos de trabajo.

A diferencia de muchos otros distritos, Neuquén muestra un crecimiento del 2,2 por ciento, lo que representa 3.212 nuevos empleos privados. Los logros neuquinos fueron el resultado de las políticas activas de empleo, formación laboral y una fuerte articulación con el sector privado impulsadas por el gobernador Rolando Figueroa.

Los datos positivos los completan Río Negro, con una suba del 0,7% (780 empleos) y Mendoza, con 0,2% (548 puestos). En contraste, las otras 21 jurisdicciones restantes todavía están en rojo, con caídas que van desde el -0,1% en San Juan hasta números más preocupantes como La Rioja (-12,9%) y Santa Cruz (-15,7%).