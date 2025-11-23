Grave accidente en Ruta 51: cuatro personas resultaron heridas

Un violento choque en cadena dejó al menos dos personas heridas de gravedad y otras dos con lesiones leves en la Ruta 51 , en un sector de alta circulación hacia la zona del lago Mari Menuco . El accidente , que involucró a cuatro vehículos, provocó largas demoras y una intensa labor de los equipos de emergencia .

El hecho ocurrió este domingo pasadas las 21, en cercanías del Tenis Club Mari Menuco , en un tramo donde la calzada es angosta y sin iluminación . Allí impactaron una Chevrolet Onix, un Volkswagen Vento, un Fiat Uno y una Toyota Hilux. La escasa señal en la zona dificultó las comunicaciones con los servicios de emergencia, lo que demoró los primeros auxilios.

Según informaron las autoridades, los primeros en llegar fueron efectivos de Gendarmería, seguidos por personal policial de la Comisaría 49 de Vista Alegre, bomberos voluntarios de Centenario y bomberos de la Policía . También se sumaron dos ambulancias del SIEN provenientes de San Patricio del Chañar para asistir a los cuatro heridos.

De acuerdo con los reportes iniciales, dos jóvenes presentaban heridas de gravedad y fueron trasladados en código rojo al Hospital Dr. Natalio Burd de Centenario mediante un operativo sanitario coordinado por la Ruta 7. Los otros dos heridos fueron derivados hacia el hospital de San Patricio del Chañar para su atención.

Las primeras imágenes del siniestro mostraron cómo terminó el Fiat Uno, con daños totales en la parte delantera, así como en la trasera tras ser impactado por la Hilux, además de golpes laterales que evidenciaban la violencia del choque. Antes de la llegada de los equipos oficiales, otros automovilistas se detuvieron para asistir a los heridos y contener a las personas involucradas.

El choque generó demoras de hasta una hora sobre la Ruta 51, tanto en dirección a la rotonda del Compensador como hacia Vista Alegre. Personal de Tránsito Villa Obrera trabajó en el lugar realizando pericias y ordenando el paso vehicular, mientras las filas superaban los tres kilómetros en una jornada marcada por el intenso calor, por lo que hubo un importante flujo de personas hacia los balnearios y lagos.

Los primeros testimonios de lo ocurrido

Entre los ocupantes del Fiat Uno, al menos tres personas —dos mujeres y un hombre— lograron salir por sus propios medios, aunque atravesaban una fuerte crisis nerviosa. Automovilistas que se detuvieron a colaborar los asistieron y contuvieron mientras la circulación avanzaba a paso de hombre. Debido al extenso embotellamiento, muchos conductores optaron por girar en U y regresar hacia el lago Mari Menuco.

Aunque se trata de un tramo de asfalto en buen estado, sin pozos ni sobresaltos, quienes circulan con frecuencia por la zona advierten sobre la falta total de iluminación. “Son unos cuantos kilómetros en los que transitar de noche es peligroso debido a la oscuridad, pero a poca distancia se ensancha y está iluminada”, relató una testigo que presenció las maniobras posteriores al choque.