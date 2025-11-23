Un neuquino murió en Chile: qué se sabe del lugar del vuelco y los avances de la investigación

La muerte del joven reavivó las denuncias respecto a curvas peligrosas y maniobras imprudentes en la S-51. El conductor quedó detenido en Temuco.

La muerte de un joven neuquino en una ruta del sur de Chile volvió a exponer la combinación de factores que, según vecinos y conductores, convierten ese tramo en una zona de alto riesgo: curvas cerradas, baches profundos y maniobras imprudentes que se repiten con frecuencia.

El siniestro ocurrió este sábado por la noche en la ruta S-51, en el tramo entre Cunco y Padre de las Casas , cuando una camioneta Ram Rampage volcó violentamente en la curva del sector conocido como Estero Cobulto .

En el vehículo viajaban cinco personas oriundas de Centenario , entre ellas Lautaro Aillapi , de 33 años, quien falleció a raíz de las graves lesiones sufridas en el impacto. Otros tres ocupantes resultaron con heridas leves y fueron asistidos por Carabineros, Bomberos y personal de salud .

accidente en chile centenario

El conductor está detenido en Temuco

El conductor de la camioneta, un joven también oriundo de Centenario, quedó detenido de manera preventiva en la ciudad de Temuco, a disposición de la fiscalía chilena. Las autoridades ordenaron exámenes toxicológicos para determinar si manejaba alcoholizado al momento del vuelco.

Según información preliminar aportada por Carabineros, en el interior del vehículo había un fuerte olor a alcohol, lo que refuerza la línea investigativa sobre un posible consumo previo durante la jornada.

Dos grupos de amigos viajando en dos vehículos

De acuerdo con las primeras versiones, los jóvenes formaban parte de dos grupos de amigos que habían viajado desde el Alto Valle de Neuquén en dos vehículos distintos: un auto y la camioneta siniestrada.

Horas antes del accidente, ambos grupos habrían disputado un partido de fútbol en una cancha cercana al sector de Estero Cobulto. En el retorno, el segundo grupo —el que iba en la camioneta— perdió el control en la curva donde se produjo el fatal vuelco.

Neuquino muerto en Chile- última historia publicada en Instagram desde Temuco La última foto que Lautaro Aillapi, publicó en sus redes, desde Temuco, horas antes del accidente.

La noticia causó gran conmoción en toda la provincia de Neuquén, ya que inicialmente no había información oficial. La situación se confirmó cuando un automovilista que viajaba en el otro vehículo dio aviso a la Comisaría Quinta, señalando que los involucrados eran vecinos de Centenario.

La voz de los testigos: “Otra víctima más de esa curva”

Las advertencias de quienes circulan a diario por la S-51 se multiplicaron desde que se conoció el accidente. Muchos describen el tramo como uno de los más peligrosos de la zona.

“Es súper peligrosa esa vuelta, muchos baches; en invierno peor. Vi que le hacían reanimación a una persona”, contó un conductor que llegó segundos después del vuelco.

Otro vecino fue contundente: “Otra víctima más de esa curva y de la imprudencia de manejar en copete”.

También hubo reclamos directos hacia la empresa encargada del mantenimiento: “Demanda a la empresa Global por el pésimo estado de la ruta S-51, especialmente en ese trayecto”.

Estado de la ruta en el que murio un neuquino en Chile

Una ruta deteriorada y maniobras temerarias

El estado del camino es uno de los puntos más señalados por quienes lo transitan. “Está bastante mala la ruta en varios sectores; lo recomendable es siempre precaución, reducir velocidad y respetar la señalética. Hay vehículos que adelantan en línea continua en zonas de curvas, un terror al volante”, relató una conductora habitual.

“La ruta está mala… con mayor razón hay que ir con precaución”, agregó otro vecino de la zona.

Incluso mencionaron episodios recientes en el mismo sector: “El jueves ahí mismo nos encontramos con un auto volcado entre los matorrales”.

Investigación en curso y reclamo por mayor seguridad

Mientras se esperan los resultados de los análisis toxicológicos y las pericias que determinarán cómo ocurrió el vuelco. Vecinos, turistas y trabajadores insisten en que la ruta requiere mejoras urgentes y controles más rigurosos para evitar nuevas tragedias.

En Centenario, la comunidad permanece consternada y a la espera de que avance la investigación judicial.