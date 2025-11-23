Cinco cosas para hacer en el último día de la Fiesta del Chivito

En Chos Malal, podés seguir disfrutando de la jineteada, artesanías y delicias locales,. Se esperan espectáculos y el sorteo de una Toyota Hilux 4x 0km.

Desde la mañana hasta la madrugada se celebra en Chos Malal la Fiesta Nacional del Chivito , la Danza y la Canción, un evento que invita a disfrutar de la cultura del norte provincial. Deliciosa gastronomía local, chivito criollo en todas sus variantes, artesanías, payadas y campeonato de jineteadas, canjes por reciclaje y un sorteo imperdible por una Toyota Hilux 4x4 y millones de pesos.

La tercera y última jornada del Campeonato Nacional de Jineteadas de este domingo se vivirá intensamente desde las 10 hasta las 18 con el gran desafío de tropilleros y jinetes de Neuquén, que por supuesto contará con relatores, payadores y toda la tradición criolla. Hay $3.200.000 en premios: Bastos con Encimera $2.000.000 y Crinas Limpias $1.200.000. En total, en la fiesta, $19.000.000 a repartir, más las rastras de campeones.

Bombachas de campo , faja o tirador, botas, alpargatas, hebillas de cinturón artesanal, camisa criolla , pañuelo al cuello y boina, sombrero o chambergo, es la vestimenta típica que caracterizó al público de la Fiesta del Chivito .

WhatsApp Image 2025-11-23 at 15.51.15 La jineteada fue la vedette de la Fiesta del Chivito.

Ainhoa, de doce años, con boina azul, contó que llegó de Loncopué, con sus papás y su amiga, para disfrutar especialmente de la jineteada, como hacen desde hace varios años de la fiesta nacional: "Me gusta porque es una linda experiencia porque al ser tan grande la fiesta hay muchas cosas para ver, eso es lo bonito". Acto seguido, exclamó con una sonrisa: "y el chivo, obvio".

También el público podrá aprovechar el último día para hacer un recorrido por el paseo de los artesanos donde encontrará: cuchillos, plantas, manualidades, vajilla de cerámica, ollas de hierro, discos y otras artesanías en herrería, calcomanías y recuerdos. Por supuesto, también delicias culinarias de elaboración artesanal como empanadas, torta fritas, escabeche de chivo, de pollo, tomates, quesos caseros de vaca.

En la última jornada, la fiesta sigue con artistas en vivo para todas las edades. A las 18 se abrirá un escenario Infantil donde podrán disfrutar de los talleres CIA N°4, Cascabeles del Viento y Mini Corralitos.

Chivito fiesta

En tanto, a partir de las 19 sonará, La PintoreSka, luego Agrupación Luz de Luna, el cuadro de Cantoras, a las 21 la apertura del Ballet folklórico Municipal “Soledad Arriagada” y Orquesta Municipal. Luego el cuadro homenaje, Encuentro Danzante, para las 22:30 agrupación Centenario, Susana Valdez, Atilio Alarcón, Lucas Sugo y Dale Q Va. Luego, Grupo Amanecer y Los Che.

El esperado sorteo de la camioneta Toyota Hilux 0 km tendrá lugar en el escenario de artistas. La venta del bono continúa abierta y el sorteo cerrará a las 23:15, momento en el que se conocerá al ganador o ganadora entre todos los números participantes.

FIESTA NACIONAL DEL CHIVITO- DÍA 2-2

Además de adquirir el bono de manera presencial, quienes deseen participar pueden comprarlo fácilmente por internet, lo que permite sumarse desde cualquier lugar del país. Con premios que incluyen también importantes sumas de dinero en efectivo, de 5 y 3 millones de pesos, esta edición del sorteo promete una alta participación y mantiene viva la expectativa hasta el momento final.

Chivito fiesta (1)

En esta edición, volvió el punto verde para el reciclaje de la basura producida durante los tres días de la jornada que reúne al menos a 10 mil personas por día. Pero esta vez, la municipalidad de Chos Malal organizó un sistema de premios y canje para incentivar la participación del público.

Chivito día 2

Comenzará a funcionar desde las 18 el Punto Verde en una globa naranja para el canje de reciclables por distintos premios: desde plantines, compost, productos de la sala de elaboración de alimentos, como mermelada y salsa de tomate, y también tenemos llaveros con forma de chivo hechos con reciclaje de tapitas y por último el premio mayor que serían los arbolitos del vivero municipal.

Chivito día 2

La subsecretaria de Ambiente, Yamila Retamal, indicó a LM Neuquén: "tenemos un trabajo activo con los gastronómicos que están participando en la fiesta con el reciclaje de los orgánicos y con el reciclaje del aceite vegetal usado, algo que agregamos en esta edición".

"El año pasado tuvimos un punto verde que no funcionó tanto, entonces probamos esto del canje para incentivar más que nada aunque con lo orgánico, sí, nos fue bastante bien con los gastronómicos del año pasado", explicó y agregó que todo lo recolectado es trasladado al compostaje ubicado en la chacra municipal.

FIESTA NACIONAL DEL CHIVITO- DÍA 2-

En tanto, las niñas y niños, son los que más premios se ganaron al llevar bolsas completas con botellas de plástico. "La verdad que las infancias han sido nuestras grandes aliadas en esta fiesta, se van sumando cuando ven a otro y vienen enseguida a ver de qué se trata el juego".