En 10 fotos: así se vivieron los dos primeros días de la Fiesta del Chivito
Chivito asado, jineteada, artesanías y delicias locales: Chos Malal se llena de tradición, sabores, música para celebrar el orgullo de la identidad neuquina. No te pierdas el sorteo de una camioneta Toyoto Hilux 4x4 0km.
Chos Malal ya vibra una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción. En 10 fotos te mostramos como se vive esta tradicional celebración del norte neuquino que se inauguró el viernes y se extiende durante el fin de semana largo con una ocupación hotelera del 100%.
La vedette indiscutida de esta fiesta nacional es el chivito criollo, que puede disfrutarse de variadas maneras: al asador en estaca al piso, empanadas, estofado, al disco. En este sentido, cabe destacar al chef Moncho Vásquez, a cargo de la globa principal, y al grupo de chefs neuquinos. En este puesto gourmet, se destaca el trabajo de Cristian Alfaro, Sebastián y Nahuel Caliva, y la Gran Campeona de la Empanada, Graciela Caffa.
Mientras recorría el predio durante este sábado, el gobernador Rolando Figueroa destacó a LM Neuquén que el chivito criollo criado en el norte neuquino es el primer alimento argentino con denominación de origen (DO). "No sé si lo logró otro, pero creemos que es un valor diferenciado que tenemos en Neuquén", dijo. En tanto, aseguró que la fiesta tuvo una excelente organización por parte del intendente, Nicolás Albarracín: "lo han organizado muy bien y por supuesto el chivito del norte neuquino no es el mejor de la provincia, es el mejor del mundo".
El segundo día llegó con la apertura del campo de jineteadas, payadas y el espíritu criollo que caracteriza a esta fiesta que cerró a puro ritmo con Los Reales del Valle, Los Herrera y los Picunches entre una grilla que incluyó al payador Juan Para Curbelo, y la Orquesta Municipal de Chos Malal.
La fiesta sigue este domingo con artistas en vivo, el esperado sorteo de la camioneta Toyota Hilux alrededor de la medianoche, la gran final del Campeonato de Jineteada para cerrar esta 17º edición a pura emoción, artesanías locales y música en vivo desde las 18 hasta la madrugada.
Te puede interesar...
Leé más
Con una apuesta a lo local, comenzó la Fiesta del Chivito en Chos Malal
¿Por cuánto dinero se puede comer en la Fiesta del Chivito en Chos Malal?
En 9 fotos, así se vive la previa de la Fiesta Nacional del Chivito
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario