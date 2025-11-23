Neuquén La Mañana Fiesta del Chivito En 10 fotos: así se vivieron los dos primeros días de la Fiesta del Chivito

Chivito asado, jineteada, artesanías y delicias locales: Chos Malal se llena de tradición, sabores, música para celebrar el orgullo de la identidad neuquina. No te pierdas el sorteo de una camioneta Toyoto Hilux 4x4 0km. Manuela Wilhelm Por [email protected]







Chos Malal ya vibra una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción. En 10 fotos te mostramos como se vive esta tradicional celebración del norte neuquino que se inauguró el viernes y se extiende durante el fin de semana largo con una ocupación hotelera del 100%.

La vedette indiscutida de esta fiesta nacional es el chivito criollo, que puede disfrutarse de variadas maneras: al asador en estaca al piso, empanadas, estofado, al disco. En este sentido, cabe destacar al chef Moncho Vásquez, a cargo de la globa principal, y al grupo de chefs neuquinos. En este puesto gourmet, se destaca el trabajo de Cristian Alfaro, Sebastián y Nahuel Caliva, y la Gran Campeona de la Empanada, Graciela Caffa.

Mientras recorría el predio durante este sábado, el gobernador Rolando Figueroa destacó a LM Neuquén que el chivito criollo criado en el norte neuquino es el primer alimento argentino con denominación de origen (DO). "No sé si lo logró otro, pero creemos que es un valor diferenciado que tenemos en Neuquén", dijo. En tanto, aseguró que la fiesta tuvo una excelente organización por parte del intendente, Nicolás Albarracín: "lo han organizado muy bien y por supuesto el chivito del norte neuquino no es el mejor de la provincia, es el mejor del mundo".