Un joven neuquino murió en un brutal accidente en Chile: qué se sabe

Este sábado por la noche un joven neuquino perdió la vida en una ruta del país vecino de Chile . Según trascendió a través de medios locales, la muerte ocurrió a raíz de un vuelco en la ruta de Cunco a Padre de las Casas.

La víctima fatal era un hombre de 33 años identificado como Lautaro Aillapi , oriundo de Centenario . Las primeras investigaciones revelaron que en una camioneta Ram Rampage iban cinco personas oriundas de la ciudad y el conductor perdió el control en una curva del sector conocido como Estero Cobulto.

El joven Aillapi murió a raíz de las graves heridas, mientras que otros tres ocupantes resultaron con heridas leves y fueron asistidos por Carabineros, bomberos y personal de salud.

accidente en chile centenario

El conductor de la camioneta fue demorado de manera preventiva y trasladado a una comisaría de Cunco, donde quedó a disposición de las autoridades para la realización de análisis que permitan determinar si él o los demás ocupantes viajaban alcoholizados al momento del siniestro. También se esperaba la intervención de la fiscalía chilena, encargada de avanzar con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con las primeras versiones, horas antes del trágico vuelco el grupo habría disputado un partido de fútbol en una cancha cercana al lugar del accidente. La noticia generó fuerte conmoción en Centenario, ya que inicialmente no existía información oficial. La situación comenzó a esclarecerse cuando una persona que viajaba en otro vehículo avisó a la Comisaría Quinta que un siniestro ocurrido en el país vecino involucraba a residentes de la localidad.

Noticia en desarrollo